元AKB48でタレントの倉持明日香（36）が27日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、結婚したことを発表した。

この日は大阪・交野市で開催された「交野天の川プロレス」でスペシャルリングアナを務め、リング上でも「私、倉持明日香、結婚しました〜！」と報告。「ここで発表したくて。1年に一度しかないんですけど、プロレスファンとしてぜひ、ここの会場で、と思って」と明かし、会場から大きな拍手で祝福された。お相手については「プロレスも芸能も全くやっていない方です」と説明した。

Xでは「ご報告です。結婚いたしました！」と書き出し、「本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と小橋建太との2ショット写真を添えて報告した。

続けて「今後はより一層、応援してくださる皆さまへの感謝を胸に、一つひとつのお仕事を大切にしていきます！」と決意を新たにした。

倉持は07年5月に「AKB48 第一回研究生オーディション」に合格しグループに加入。シングル選抜に選ばれるなど人気メンバーとして活躍し、15年8月の公演で卒業した。父はプロ野球・ロッテなどで活躍した倉持明氏（73）。