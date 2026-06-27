サンマルクカフェで夏を満喫♡爽やかスムージーと新作ホットサンドをチェック

サンマルクカフェから、夏にぴったりの期間限定メニューが2026年7月3日（金）より登場します♡岡山県産シャインマスカットを使用した爽やかなスムージーをはじめ、新作ホットサンドやホットドッグ、一部店舗限定のパスタまでラインアップ。暑い季節でも食欲をそそるこだわりの味わいで、カフェタイムもランチタイムも充実すること間違いなし。この夏だけの限定メニューを詳しくご紹介します。

夏限定メニューが勢ぞろい

シャインマスカットスムージー

価格：690円(税込)

今年の夏の注目は、岡山県産シャインマスカットを使用した「シャインマスカットスムージー」。

芳醇な香りと甘み、ほどよい酸味が楽しめる爽やかな一杯で、宝石のように輝くシャインマスカットゼリーをトッピングした見た目も魅力です。

サンマルクホットサンド 和風鶏

価格：620円(税込)

さらに、オリジナルパニーニ生地を使用した「サンマルクホットサンド 和風鶏」も登場。

生姜が香るジューシーな和風鶏と紫キャベツ、マヨネーズの組み合わせが絶妙で、食べ応えも抜群です。

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新作ホットドッグ＆限定パスタも登場

THEホットドッグ クラシックアメリカン

価格：380円(税込)

「THEホットドッグ クラシックアメリカン」は、ふんわり焼き上げたソフトフランスにウインナー、ローストオニオン、ピクルス、ケチャップ、イエローマスタードを合わせた王道スタイル。

シンプルながら満足感のある味わいです。

なすとチキンのコク旨アラビアータ

価格：950円(税込)

また、一部69店舗限定で「なすとチキンのコク旨アラビアータ」も販売。

コク深いトマトソースになすとチキンを合わせ、ガーリックと唐辛子の刺激がクセになる、夏にぴったりのパスタです。

販売期間：2026年7月3日（金）～9月4日（金）

※予告なく販売を終了・延長する場合があります。

※店舗により価格が異なる場合があります。

※「なすとチキンのコク旨アラビアータ」はイオンモール岡山店、プレナ幕張店など69店舗限定販売です。

サンマルクカフェで夏のご褒美時間を

暑い季節にぴったりな爽やかなスムージーから、ボリューム満点のホットサンドやホットドッグ、本格パスタまで、この夏だけの限定メニューが充実♡

ドリンクや軽食、ランチまで幅広く楽しめるラインアップなので、気分やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

期間限定の味わいを、ぜひサンマルクカフェで堪能してみてください。