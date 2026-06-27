俳優の勝村政信（62）が26日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演。娘について語った。

勝村はプライベートでの人生の転機について「やっぱり一番大きいのが子供が生まれたことですね。今年で29歳になったんですけれど。女の子なんですよ」と打ち明けた。

家族に男性が多かったため娘が生まれ驚いたと言い、「全部が自分中心だったのが、全部が奪われるみたいに、愛おしさに。こんな気持ちが起こるんだっていう」としみじみ。子供が好きで兄の子供も可愛がっていたが「生まれた子供を見た時に、全然違う感覚がありましたね」と衝撃を語った。

娘とは今でも「物凄い仲良し」と明言し、「思春期にも反抗期みたいなものは全くなかったし」「もう友達感覚なんじゃないかなみたいな」と勝村。

娘については「結婚もしたんだけれども」と明かしたが「全然愛おしさが変わらない」としみじみ。娘の夫にやきもちはやかなかったのかと聞かれても「全然ならなかった」と言い切った。

以前作曲家でベーシストの吉田建から「娘の彼氏と2人で居酒屋とか行っているよ」と聞かされたとし「なんてカッコいいんだと」と思ったという。

自身も娘の夫とは「酒は飲んでないけれど、普通に」交流を重ねていると語り、「だから本当に娘の存在は、いまだに大きいし」と実感を込めた。

勝村は25年8月に自身のSNSで「そんな訳で、娘が入籍した」と報告し「今日はそんな日でなんだか気持ちがバタバタしていろいろいろいろ感謝感謝感謝。いつも心に太陽を」などと心境を明かしていた。