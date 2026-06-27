マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が27日、MUFG国立競技場で「第2回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催。98年サッカーW杯フランス大会で日本人初得点を記録した中山雅史さん（58）、8年北京五輪男子4×百メートルリレー銀メダリストの末続慎吾さん（46）も参加し小4から中3まで約180人にそれぞれの競技を指導した。

イチローさんも子供たちにキャッチボールなどを指導後、末續さんの前で短距離走を実施。スタート、フォームなど10項目の総合採点で計59点の辛口評価に「ダメ出しもいただき、僕にとって新鮮な体験」と苦笑いした。

質問コーナーでは、最近見つけたマイブームとして「手料理」と意外な一面を告白。「毎日始めて1年半。得意料理はチーズパスタです」と胸を張ると「まず僕のエプロン姿にみんなビックリして…。それで出迎えるからインパクトがあるみたいで。チーズパスタはいままでダメ出しを食らったことはない。ゆで加減なんです。10分超えたら、もうそこは感覚」とうれしそうに明かした。

ユニクロが主催した同イベントはトップアスリートがコーチ役として、子供にスポーツを好きになる喜びやうまくなる楽しさを伝える体験型となっている。