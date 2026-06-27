スバル「レヴォーグ」の特別仕様車とは

スバルは2026年6月4日、ステーションワゴン「レヴォーグ」および「レヴォーグ レイバック」の一部改良モデルを発表しています。

そんな一部改良が施されたレヴォーグのラインナップにおいて、現在、最上級グレードに位置する特別仕様車はどのようなモデルなのでしょうか。

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レヴォーグは2014年に初代モデルが誕生し、スバルの走りのDNAを継承するスポーツワゴンとして市場に送り出されました。

現行モデルとなる2代目は、2020年10月にフルモデルチェンジを発表し、スバルの最新技術を惜しみなく投入して登場しました。

ボディサイズは全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mm、ホイールベース2670mmです。

エクステリアは、スバルのデザインフィロソフィーである「BOLDER」が採用され、前進するヘキサゴングリルやシャープなヘッドランプにより力強さが表現されました。

インテリアには、11.6インチの大型ディスプレイや12.3インチのフル液晶メーター（アイサイトX搭載グレードに採用）が導入され、先進的なデジタルコックピットが構築されています。

パワートレインは、新開発の1.8リッター直噴ターボエンジンを搭載。駆動方式にはスバル伝統のシンメトリカルAWDが組み合わされました。

安全面では、360度センシングを可能にした新世代アイサイトが全車に標準装備され、高度運転支援システム「アイサイトX」搭載車も設定されています。

今回の一部改良では、コネクティッドサービス「Mysubaru Connect」にハザード点滅機能が追加され、駐車場での車両位置が確認しやすくなり、安全性能がより強化されています。

さらには、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上し、Sモードではドライバーのアクセル操作によって走りの特性を変化させる新たな制御が加えられ、状況に応じたよりスムーズな走行が可能となりました。

また、インテリアにもブラックステッチが施されたステアリングホイールやシフトブーツが採用（STI Sport EXを除く）されるなど、よりスポーティな印象を強く抱かせる引き締まった空間へと進化を遂げています。

なお、今回の発表には、2.4リッターターボモデルに関する情報が含まれていません。公式サイト上からは記載がなくなっており、1.8リッターターボモデルに統一されました。

現在のレヴォーグのグレード展開は、「Smart Edition EX」「V-SPORT」「GT-H EX」「STI Sport EX」「STI Sport EX Black Interior Selection」「STI Sport R-Black Limited」となっています。

この幅広いラインナップにおいて、価格面でも装備面でも頂点に位置づけられるのが、特別仕様車「STI Sport R-Black Limited」です。

外装では、ドアミラーやシャークフィン形状のルーフアンテナにブラック塗装が採用され、より精悍な引き締まったスタイルが演出されました。

内装には、ウルトラスエードを採用したブラックカラーの専用RECARO製フロントシートが特別装備され、インパネなどにはスポーティなレッドステッチが施されています。

また、燃費性能はWLTCモードで13.8km／Lをマークしています。

安全面や利便性も抜かりなく、新世代アイサイトや高度運転支援機能であるアイサイトXがしっかりと備えられています。

スバルのワゴン技術とスポーティな走りを高次元で融合させた、まさにレヴォーグシリーズのフラッグシップと呼べる1台です。

STI Sport R-Black Limitedの価格（消費税込）は468万6000円です。