【ママのベストバイ！夏編】お湯いらず！おいティ！水出しティー【第10話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、夏の水分補給が楽しくなるおいしいベストバイ・アイテム。
夏の水分補給問題、悩ましいですよね。毎度毎度お湯を沸かしてせっせと麦茶を作ってもあっという間になくなる。しかも冷蔵庫に入れられるまで冷ますのもダルい。味にも飽きてくる。
そんな悩ましい問題を解決してくれたベストバイアイテムは【無印良品の水出し茶】。
「このアイスティーおいしいね！」
「おいしいよねー。気に入っているんだこれ〜」
ボトルにお水とティーバッグを放り込んであとは完成を待つだけ。暑い日にお湯を沸かさなくていいのは本当にありがたい！ お手頃価格だし、種類も豊富、楽しみ方もいろいろ。「夏は麦茶」の定番をくつがえす新たな秘密兵器です。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、夏の水分補給が楽しくなるおいしいベストバイ・アイテム。
夏の水分補給問題、悩ましいですよね。毎度毎度お湯を沸かしてせっせと麦茶を作ってもあっという間になくなる。しかも冷蔵庫に入れられるまで冷ますのもダルい。味にも飽きてくる。
「このアイスティーおいしいね！」
「おいしいよねー。気に入っているんだこれ〜」
ボトルにお水とティーバッグを放り込んであとは完成を待つだけ。暑い日にお湯を沸かさなくていいのは本当にありがたい！ お手頃価格だし、種類も豊富、楽しみ方もいろいろ。「夏は麦茶」の定番をくつがえす新たな秘密兵器です。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部