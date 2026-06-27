7月の恋愛運第1位は乙女座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、7月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★7月の星の動き★

七夕を迎える7月。夏の本番となる熱気が、恋をあと押しする時期です。普段は奥手に過ごしている人も、開放的な気分で勇気を持てるように。年に一度の逢瀬の機会を待ち、雨が降ったら会えなくなる織姫と彦星にならぬよう、恋愛成就に向けた第一歩を踏み込んでみましょう。大らかさと人へのやさしさが、恋の理想に近づく決め手になるでしょう。

そんな7月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 乙女座……笑顔で周囲に魔法をかけて

日を追うごとに、あなたの笑顔に輝きが増していくときです。楽しいこと、うれしいことに意識を向けて、自らを喜ばせていきましょう。魅力がより高まって、恋のご縁を引き寄せやすくなるように。身だしなみにも気合いを入れて、美しさに磨きをかけるのも◎。人に会いながら、イベントなどに顔を出し、あなたという存在を周囲に知ってもらいましょう。恋の出会いときっかけは、そこに訪れます。

■第2位 牡牛座……優雅な振る舞いで恋愛運を活性化

オフィシャルとプライベートの両面で、「こうしなくては」と焦っていたら、少しクールダウン！ 力まずに少し脱力してみると、いい感じに運ぶようになります。1人になってゆっくりと、友や仲間と賑やかにと、メリハリを付けた過ごし方が心を潤してくれるでしょう。恋の目標もクリアになって、着実な一歩を歩み出せるようになります。自分を元気にすることが、この時期の恋のテーマに。

■第3位 山羊座……夏の思い出づくりが出会いの場に!?

ほっこりできるスポットに出会いの気配があります。懐かしの場所はもちろん、童心に返れるような自然に囲まれるシチュエーションもいいでしょう。人と協力して楽しむバーベキューなどもオススメです。恋模様を問わず、アットホームな雰囲気と開放感が、恋を進展させるでしょう。どんな出会いにも、はじめの会話が欠かせません。何気ないお土産が、会話のきっかけに役立つでしょう。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 魚座……出会いと出会いのつながりを意識して

忙しさが少しずつ緩和されていくときです。頑張らなくてはと意気込みすぎず、深呼吸しながら進めていきましょう。ホッとしたところに、出会いの運がめぐりはじめます。人と集う機会も増えていくように。公私を問わず、お誘いごとには参加して、出会いの輪を広げましょう。ひとつの出会いが別の出会いを招いていく流れの中に、恋の出会いが訪れます。出会いはつながっているのです。

■第5位 蟹座……持ちつ持たれつが恋のチャンスに

人からの連絡やお誘いが増えていきそう。頼まれ事や相談なども含まれるので、間接的な事柄で忙しくなることも。混乱しないよう、レスポンスを早めに返しながら整理していきましょう。一方で、相談を持ちかけるチャンスも訪れるはず。相手の相談を聞きながら、自分の恋愛相談でお悩みを解決できるでしょう。出会いとなる場に招待してもらったり、恋活パーティーに参加してみては？

■第6位 蠍座……無自覚の恋の発覚!?

地道な行動がかたちになっていくときです。いつも通りにじっくり動いていきましょう。恋も同じような流れで、じんわりと暖まっていくでしょう。いきなり好きになることはなくても、なぜだか、知人が異性と話しているのを見て不満を感じたり、意地悪をしたくなっていたら、実は恋がはじまっている可能性が！ 今まで意識すらしていなかった相手に好意を寄せていることに気づく予感です。

■第7位 天秤座……活性化した出会いの流れの先に恋が

天秤座に備わる本能が、恋を導くでしょう。人と人をつなげたり、たくさんの人に会ったりしながら、その場の出会いを楽しむことに、改めて意識を向けてみましょう。人から人にもたらされるつながりが、恋の出会いを運んでいきます。義務を感じて誰かを紹介するのではなく、自然と引き合わせたいと思う人同士を結んでいきましょう。同じ流れが、あなたの恋愛にもめぐってくるようになります。

■第8位 牡羊座……心の目で本質を見つめて

楽しいことが増えていく一方で、義務感に苛まれることがあるのかも。家族絡みの課題が浮上したり、ずっとやらなくてはいけないと思っていたことが、いよいよ待ったなしの状態になっていったりすることがありそうです。こういうときこそ、自分らしさを失わず、インスピレーションを大切にしていきましょう。自身を偽らず、心の目を開いていけば、思い込みも晴れ、恋の出会いも見抜けるように。

■第9位 水瓶座……出会いのすべてが恋のチャンスと思って

人との出会いが広がるときです。お付き合いで仕方なく出向くことがあったら、頑張り過ぎず、ふわふわとやり過ごすようにしていきましょう。自分にとってもラクで、後々に続くめぐりあわせにも期待を持てるようになります。気分的には、新しい出会いよりも、古くからの人間関係を大事にしたくなりそうですが、ここは両睨みでいくのが得策。デジャブを感じた相手が未来の恋人の可能性も！

■第10位 射手座……実るかどうかはあなた次第

好奇心のままに学んだり、冒険したくなるでしょう。あれもこれもと手を広げ、収拾のつかない状態になることも……。恋愛も同様に、あの人もいいけれど、この人もいいかもと、つまみ食いするように気が多くなって、結局どれも実らせられない可能性が！ 自分の情熱に意識を向けましょう。やりたいことも恋愛も同じです。狙いを定めて、決め打ちでいけば、すべてが実っていくでしょう。

■第11位 獅子座……恋の情熱より計算高さが勝る!?

マイワールドに過ごしそう。お誕生日へのカウントダウン時期を迎え、わたしらしさへの意識が高まるのでしょう。自分を大切にして生きることに目覚め、素直に楽しさを求めていく様子が伺えます。そんな中、欲しいものを手にしたい気持ちも大きくなっていくように。あなたの願いを叶えてくれる相手に惹かれるときですが、本当に求める相手かどうか。純粋な恋心と物欲になびく心の狭間です。

■第12位 双子座……タイパ狙いは恋の悪循環に

動きたくても、思うように動けない状況に見舞われるのかも。焦って急ごうとするうちに、どんどん空回りをしていたということにならないように、一旦、小休止を入れましょう。落ち着いて考えてみると、意外にあっさりクリアできることは少なくありません。という背景もあり、恋を叶えようと慌てすぎると、失敗を招きそうです。いいなと思う相手を見つけたら、まずは友として様子見が◎。

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

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