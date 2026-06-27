熊本市の中心市街地を歩いていると、新しい店ができているなと感じること、ありませんか？2024年5月時点では、新型コロナの影響で空きテナントが増えていましたが、現状はどうなのか取材しました。

【写真を見る】中心市街地のテナント入居率が“過去最高水準”に！ コロナ禍で解雇された人達の独立開業で「小箱」が人気 熊本

2年で激変！入居率は過去最高水準

2024年5月の熊本市の中心市街地の様子を見ると、テナント募集の張り紙がどこそこにありました。

しかし、現在は、当時空いていた場所に新しい店が入っていました。中心市街地で多くのビルを管理する会社に聞いてみました。

美創 六車忠晃 執行役員「2年前は約90％前後の入居率でしたが、現在は95％前後の入居率で、ほぼ満室の状態が続いている」

こちらの会社が管理するビルの入居率は「過去最高水準」だといいます。

テナントが戻った理由は？

――2024年に空いていた6階建ての物件は？

六車さん「2年前は入居テナントゼロだったんですけど、現在、6階を除いてほぼ満室になっている。インバウンドの観光客が戻ってきたことによって、ドラッグストア中心にコロナ禍で閉店した店が戻った」

また、TSMCの進出で、全国的にも注目のエリアとなり、熊本県外からの出店が増えているということです。

街なかに活気が戻ってきた

実際にこのビルへ去年入居した飲食店も、熊本県外から仕事や観光で訪れる人の需要を見越しました。

風林火山 谷口征也代表「熊本城ホールが近いし、新市街がもうすぐそばですし、人通りも多いので、出店を決めました」

店の売りである囲炉裏を使った海鮮料理や郷土料理は、県外からの客に好評で、売上は順調だといいます。

街中で30年以上、飲食店を経営している代表の谷口さんは、コロナ禍以降、元気がなくなったと感じていた街中に、最近活気が戻ってきていると実感しています。

谷口さん「これから先も楽しみですね。繁盛店にします」

コロナ後、独立開業する人が急増

また、特に需要が高いのが10坪ほどのコンパクトな「小箱」と呼ばれる物件です。

六車さん「コロナ禍で大型店を解雇された人達の独立開業が、コロナ後、非常に増えています」

人手不足でも少人数で回せる「小箱」が、独立開業を目指す人達の需要にマッチしているといいます。

今後も、街なかのテナント需要は高まるとみられます。

六車さん「TSMC関連企業の進出による事務所の需要も増えてきていますので、TSMC第2工場の本格稼働以降の経済効果に期待して、弊社も準備していく」