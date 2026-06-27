乃木坂46金川紗耶、ランジェリー＆水着の未掲載カットがW特典 3回目のYouTube生配信決定【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/27】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）。発売日当日の20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて3回目のYouTube生配信を行うことが決定した。
【写真】24歳乃木坂メンバー、スタイル際立つビキニ姿
Sony Music Shopでは、配信日（6月30日00：00〜23：59まで）の購入特典として、この日にしかゲットできない、本誌未掲載カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターとカードのW特典が用意されている。
特典ポスターとなったのは、パープルのランジェリーが上品な印象を与えるカット。笑顔とも澄まし顔ともとれるアンニュイな表情は、まさに本人が撮影中に強く意識をしていた“素”の表情そのもの。
ポストカードサイズのカードは、地中海を満喫する、キラキラと輝く笑顔のカットを採用。彼女の明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた1枚である。カードの裏面には、金川の趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードがプリントされている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー、スタイル際立つビキニ姿
◆金川紗耶、3回目YouTube生配信決定
Sony Music Shopでは、配信日（6月30日00：00〜23：59まで）の購入特典として、この日にしかゲットできない、本誌未掲載カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターとカードのW特典が用意されている。
ポストカードサイズのカードは、地中海を満喫する、キラキラと輝く笑顔のカットを採用。彼女の明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた1枚である。カードの裏面には、金川の趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードがプリントされている。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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