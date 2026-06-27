BTSのテレビCM、メイキングをLeminoで配信
【モデルプレス＝2026/06/27】BTSが出演するドコモ MAX with BTSのテレビCM「ずっと一緒に」篇の撮影舞台裏を追ったメイキング映像「ドコモ MAX with BTS｜Behind The Scenes」が、Leminoにて独占配信されている。
【写真】BTSメンバー、来日時の路上オフショット公開
ドコモ MAX with BTSのテレビCM第2弾「ずっと一緒に」篇は、複数シーンの撮影の中、メンバー同士が近況を伝えたり、談笑したりと終始和やかな雰囲気で進められた。Leminoで配信中のメイキング映像には、CMセットでのリハーサルやスチール撮影の様子のほか、少しめずらしい音声のみの収録シーンなど、メイキングカメラだけがとらえたBTSメンバーの貴重な姿が贅沢に盛り込まれている。カメラを向けられている撮影中の真剣なまなざしから一転、カットがかかった瞬間に戻るリラックスした表情も見ることができる。また、メンバーそれぞれの姿を追ったソロバージョンのメイキング映像も7月7日に配信を予定している。（modelpress編集部）
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◆BTSテレビCMメイキング、Leminoで独占配信中
ドコモ MAX with BTSのテレビCM第2弾「ずっと一緒に」篇は、複数シーンの撮影の中、メンバー同士が近況を伝えたり、談笑したりと終始和やかな雰囲気で進められた。Leminoで配信中のメイキング映像には、CMセットでのリハーサルやスチール撮影の様子のほか、少しめずらしい音声のみの収録シーンなど、メイキングカメラだけがとらえたBTSメンバーの貴重な姿が贅沢に盛り込まれている。カメラを向けられている撮影中の真剣なまなざしから一転、カットがかかった瞬間に戻るリラックスした表情も見ることができる。また、メンバーそれぞれの姿を追ったソロバージョンのメイキング映像も7月7日に配信を予定している。（modelpress編集部）
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