「THE MUSIC DAY 2026」第4弾出演アーティスト解禁 HANA＆渡辺直美が初コラボ
【モデルプレス＝2026/06/27】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）より、第4弾出演アーティストが解禁された。
【写真】HANA、世界的コメディアンとコラボ
2026年に音楽デビュー37年目を迎え、24万人動員の大規模全国アリーナツアー開催、8月には東京・大阪でのドームライブを開催する福山雅治の出演が決定。9月には5年9ヶ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることを発表し、シンガー・シングライターとして更なる進化と深化を続ける福山が、THE MUSIC DAYのステージであの名曲を披露する。
今月、自身の芸能生活30周年を記念した3都市7公演の全国アリーナツアーの最終公演を成功に収め、俳優・アーティストとして活躍中の大泉洋も出演。エンターテインメント性満載で「THE MUSIC DAY」ならではのステージを展開する。
SNS総フォロワー数は個人・デュオ合わせて100万人を突破、2025年11月にはデビュー前ながら有明アリーナで2万人を動員し、2026年5月にメジャーデビューを迎えたROIROMが初出演。国内外の大型オーディション番組をはじめ、テレビ・配信・ファッションなど多岐にわたるフィールドで存在感を放ち続ける、本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオのパフォーマンスも見どころだ。
2003年「Jupiter」でデビュー。日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受ける他、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活躍中の、平原綾香の出演が決定。
さらに、今年メジャービュー20周年、東京・八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」の2人で再始動した2MCグループ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sも。「THE MUSIC DAY」のステージを、夏らしく盛り上げる。
デビューから約1年で8曲が累計再生回数1億回を突破。国内ダンス＆ヴォーカル・グループで歴代最多となる記録を樹立し、レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAと、2021年からニューヨークに拠点を移し、コメディアンとして新たな道を切り開き続けている渡辺直美が「THE MUSIC DAY」スペシャル企画で初のコラボレーション。
マイケル・ジャクソンやレディー・ガガ…数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていった街、アメリカ・ニューヨークの街で、タウンホールやブロードウェイを共に巡り、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”を紡いでいく。さらに、ニューヨークの中心、タイムズスクエアでHANAの歌唱が実現。前代未聞のスペシャルパフォーマンスとなる予定だ。
そのほか、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERGなど豪華人気アーティストの出演が決定した。（modelpress編集部）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
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【写真】HANA、世界的コメディアンとコラボ
◆「THE MUSIC DAY 2026」第4弾出演者発表
2026年に音楽デビュー37年目を迎え、24万人動員の大規模全国アリーナツアー開催、8月には東京・大阪でのドームライブを開催する福山雅治の出演が決定。9月には5年9ヶ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることを発表し、シンガー・シングライターとして更なる進化と深化を続ける福山が、THE MUSIC DAYのステージであの名曲を披露する。
SNS総フォロワー数は個人・デュオ合わせて100万人を突破、2025年11月にはデビュー前ながら有明アリーナで2万人を動員し、2026年5月にメジャーデビューを迎えたROIROMが初出演。国内外の大型オーディション番組をはじめ、テレビ・配信・ファッションなど多岐にわたるフィールドで存在感を放ち続ける、本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオのパフォーマンスも見どころだ。
2003年「Jupiter」でデビュー。日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受ける他、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活躍中の、平原綾香の出演が決定。
さらに、今年メジャービュー20周年、東京・八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」の2人で再始動した2MCグループ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sも。「THE MUSIC DAY」のステージを、夏らしく盛り上げる。
◆HANA＆渡辺直美が初コラボ
デビューから約1年で8曲が累計再生回数1億回を突破。国内ダンス＆ヴォーカル・グループで歴代最多となる記録を樹立し、レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAと、2021年からニューヨークに拠点を移し、コメディアンとして新たな道を切り開き続けている渡辺直美が「THE MUSIC DAY」スペシャル企画で初のコラボレーション。
マイケル・ジャクソンやレディー・ガガ…数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていった街、アメリカ・ニューヨークの街で、タウンホールやブロードウェイを共に巡り、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”を紡いでいく。さらに、ニューヨークの中心、タイムズスクエアでHANAの歌唱が実現。前代未聞のスペシャルパフォーマンスとなる予定だ。
そのほか、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERGなど豪華人気アーティストの出演が決定した。（modelpress編集部）
◆出演者
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
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