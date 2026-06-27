【函館記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『4歳馬、0%！負担重量58kg以上、プラチナ人気は13番、14番人気』



【函館記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/MHtqE7lpYoo

テレビ東京・冨田有紀アナから『第62回 函館記念（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

第62回 函館記念（GIII）枠順

2026年6月28日（日）1回函館6日 発走時刻：15時20分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 バルナバ（牡4 斎藤新）

2-2 ファウストラーゼン（牡4 小林美駒）

2-3 ピースワンデュック（牡5 佐々木大輔）

3-4 マジックサンズ（牡4 横山和生）

3-5 イガッチ（牡4 浜中俊）

4-6 サンストックトン（牡7 松本大輝）

4-7 チャックネイト（セ8 鮫島克駿）

5-8 ケイアイセナ（牡7 武豊）

5-9 オニャンコポン（セ7 横山琉人）

6-10 ケリフレッドアスク（牝4 北村友一）

6-11 ジュタ（牡4 坂井瑠星）

7-12 エコロディノス（牡4 池添謙一）

7-13 アラタ（牡9 大野拓弥）

8-14 フィーリウス（牡4 丹内祐次）

8-15 デビットバローズ（セ7 岩田望来）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。