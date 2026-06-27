６月２７日の福島１１Ｒ・バーデンバーデンＣ（芝２０００メートル、９頭立て）は、単勝１・７倍の支持を受けた１番人気のマリアイリダータ（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が、後続に５馬身差をつける圧勝。１勝クラスから３連勝でオープン入りを決めた。勝ちタイムの１分５６秒７は、２０１３年にダイワファルコンが記録した１分５７秒３を上回るコースレコード決着となった。

道中はちょうど馬群の真ん中を追走。勝負どころでは前を行く各馬が、早めに進出を始めるところを、外から余力たっぷりの手応えで襲いかかる。最後の直線は圧巻のパフォーマンスを披露。パワフルに末脚を繰り出すと、後続をみるみる突き放し５馬身差をつけてフィニッシュした。

全兄がホープフルＳを勝ったドゥラエレーデという血統馬のオープン入りに、田中博調教師は「３、４コーナーはかなりもたつくかなと思ったんですけど、そのあたりジョッキーと共有していた。ペースも流れていましたから少し心配して見ていたところ、すっと取り付いていたのでずいぶんそのあたりはクリアできたなと思います。４歳のこの時期で本格化してきたなと思います。ジョッキーもテン乗りでしたけど上手に乗ってくれました」とコメントした。