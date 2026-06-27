【ラジオNIKKEI賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『勝ち馬は前走3着以内、苦戦！距離延長組、1枠』
【ラジオNIKKEI賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/BBpSp7MhyRQ
テレビ東京・冨田有紀アナから『第75回 ラジオNIKKEI賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第75回 ラジオNIKKEI賞（GIII）枠順
2026年6月28日（日）2回福島2日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ルージュボヤージュ（牝3 北村宏司）
1-2 クカイリモク（牡3 F.ゴンサルベス）
2-3 ジーネキング（牡3 菊沢一樹）
2-4 サイモンシャリオ（牡3 田口貫太）
3-5 リッツパーティー（牡3 横山武史）
3-6 コルテオソレイユ（牡3 荻野極）
4-7 ショウナンガルフ（牡3 丸山元気）
4-8 ディールメーカー（牡3 高杉吏麒）
5-9 キンググローリー（牡3 石川裕紀人）
5-10 ガリレア（牡3 石橋脩）
6-11 コロナドブリッジ（牡3 三浦皇成）
6-12 ローベルクランツ（牡3 松山弘平）
7-13 サノノグレーター（牡3 田辺裕信）
7-14 スカイスプレンダー（牡3 戸崎圭太）
8-15 バドリナート（牡3 津村明秀）
8-16 スペルーチェ（牡3 M.デムーロ）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。