女優の桜井日奈子、５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」の日穏（ＫＡＮＯＮ）が２７日、ダブル主演を務める映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督）の公開記念舞台あいさつを都内で行った。

余命数日となった美容師・佐伯美帆（桜井）と、新米死神・サクマ（日穏）の奇妙な日々を描くヒューマン・ファンタジー。２６日の公開後にエゴサーチをしたという桜井は、「とっても温かい感想が届いていた。これから感想が増えたらうれしいし、全部チェックしようかな」と喜んだ。

日穏は、実際の友人がチケットを取って来場したり、ＬＩＮＥグループで告知してくれたりしたといい「温かい友人に囲まれているなと、うれしさを身にしみて感じています」としみじみ。桜井同様にエゴサーチした感想に触れ「桜井さんのビジュがいいとか監督がかわいいとか…」と笑わせた。

先輩死神・クロダ役を演じ、この日出席できなかったお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大からはサプライズでメッセージ動画が届いた。日穏は中学時代に、アパレルショップにいた岡部に声をかけて記念写真を撮ったそうで「岡部さんに写真をお見せしたら『おー！』と驚いていたけど、絶対覚えてない」と笑って回想。撮影時も「ずっと優しかった」といい、「死神クロダさんとしても岡部さんとしても尊敬できる、大切な方」と照れた。

プライベートで岡部とバスケットボールを楽しんでいる桜井は、現場でもバスケトークが弾んだそう。「岡部さんのアドリブ力と日穏くんの対応力に感心した。劇中で岡部さんに『バーカ』と言ったのがすごく気持ち良かった」と振り返った。

この日の関東地方は台風が近づく悪天候だったが、いまおか監督は「台風は死神が呼んだんだと思うけど、それでも来る皆さんは偉い」と観客に感謝していた。