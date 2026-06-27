スウェーデン発の世界的ロックバンド「Ｓｍａｓｈ Ｉｎｔｏ Ｐｉｅｃｅｓ（スマッシュ・イントゥ・ピーシズ）」が７月９日に東京・渋谷のｄｕｏ ＭＵＳＩＣ ＥＸＣＨＡＮＧＥで１３年ぶりの来日公演を開催する。

２００８年に結成された男性４人組ロックバンド。ヨーロッパを拠点にアメリカ、アジアなど世界ツアーを成功させ、ストリーミングの総再生回数は１０億回を超える。今回の来日公演には、１９８８年にスウェーデンから来日し、タレント、映画コメンテーターとして活躍するＬｉＬｉＣｏも出演する。ＬｉＬｉＣｏは日本版「Ｆｉｒｓｔ Ｔｉｍｅ （Ｊａｐａｎ Ｅｄｉｔｉｏｎ）」の作詞を手掛け、歌手として歌声も披露している。

ワイルドな印象を受ける４人だが、ボーカルのクリス・アダムの歌声が美しく、ファン層も幅広い。スウェーデン人の父と日本人の母を持ち、ストックホルムで生まれたＬｉＬｉＣｏは「元々、歌手を目指して日本に来たので、３８年が経過してスウェーデンのバンドに参加できて、本当にうれしいです」と感慨深げに語る。来日公演に関連する宣伝活動にも一役買い、「日本とスウェーデンの架け橋になれたら」と声を弾ませる。

ＬｉＬｉＣｏは彼らの音楽性はもちろん、人柄にも好感を抱いている。「一見するとゴツく見える彼らですが、常に先人たちへのリスペクトの気持ちがあって、ギャップ萌えなんです。勇気やハッピーを世界に届けることが、彼らの理念なんです」と強調する。今後、夏に向けて野外フェスなどにも意欲的で「オファーをいただければ、どんどん出演したいと思います」と意気込んでいる。