【レベル４土砂災害危険警報】千葉県・旭市に発表 17:05時点
気象台は、27日午後5時05分に、レベル４土砂災害危険警報を旭市に発表しました。
千葉県では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■千葉市
●レベル２土砂災害注意報
■銚子市
●レベル４土砂災害危険警報
■市川市
●レベル２土砂災害注意報
■船橋市
●レベル２土砂災害注意報
■館山市
●レベル４土砂災害危険警報
■木更津市
●レベル３土砂災害警報
■松戸市
●レベル２土砂災害注意報
■野田市
●レベル２土砂災害注意報
■茂原市
●レベル４土砂災害危険警報
■成田市
●レベル２土砂災害注意報
■佐倉市
●レベル２土砂災害注意報
■東金市
●レベル２土砂災害注意報
■旭市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■習志野市
●レベル２土砂災害注意報
■柏市
●レベル２土砂災害注意報
■勝浦市
●レベル４土砂災害危険警報
■市原市
●レベル４土砂災害危険警報
■流山市
●レベル２土砂災害注意報
■八千代市
●レベル２土砂災害注意報
■我孫子市
●レベル２土砂災害注意報
■鴨川市
●レベル４土砂災害危険警報
■鎌ケ谷市
●レベル２土砂災害注意報
■君津市
●レベル４土砂災害危険警報
■富津市
●レベル４土砂災害危険警報
■浦安市
●レベル２土砂災害注意報
■四街道市
●レベル２土砂災害注意報
■袖ケ浦市
●レベル３土砂災害警報
■八街市
●レベル２土砂災害注意報
■印西市
●レベル２土砂災害注意報
■白井市
●レベル２土砂災害注意報
■富里市
●レベル２土砂災害注意報
■南房総市
●レベル４土砂災害危険警報
■匝瑳市
●レベル２土砂災害注意報
■香取市
●レベル２土砂災害注意報
■山武市
●レベル２土砂災害注意報
■いすみ市
●レベル４土砂災害危険警報
■大網白里市
●レベル２土砂災害注意報
■酒々井町
●レベル２土砂災害注意報
■栄町
●レベル２土砂災害注意報
■神崎町
●レベル２土砂災害注意報
■多古町
●レベル２土砂災害注意報
■東庄町
●レベル２土砂災害注意報
■九十九里町
●レベル２土砂災害注意報
■芝山町
●レベル２土砂災害注意報
■横芝光町
●レベル２土砂災害注意報
■一宮町
●レベル４土砂災害危険警報
■睦沢町
●レベル４土砂災害危険警報
■長生村
●レベル２土砂災害注意報
■白子町
●レベル２土砂災害注意報
■長柄町
●レベル２土砂災害注意報
■長南町
●レベル４土砂災害危険警報
■大多喜町
●レベル４土砂災害危険警報
■御宿町
●レベル４土砂災害危険警報
■鋸南町
●レベル４土砂災害危険警報