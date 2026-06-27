元AKB48の倉持明日香、結婚発表 証人は元プロレスラー小橋建太「私の神様にお願い」
AKB48の元メンバーでタレントの倉持明日香（36）が27日、自身のXを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。証人は、大ファンを公言し親交もある元プロレスラー小橋建太氏にお願いしたと説明した。
【写真】結婚した元AKB48の倉持明日香＆証人のプロレスラー小橋建太と2ショット
Xでは「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と報告。
続けて「今後はより一層、応援してくださる皆さまへの感謝を胸に、一つひとつのお仕事を大切にしていきます！」と伝えた。
また、Xでは投稿した動画では、お相手について言及し「プロレスも芸能もやっていない」と一般人であると説明。そして、証人である小橋氏との2ショット写真も公開した。
1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第4期オーディションに合格。チームA所属。2008年3月、研究生からチームKに昇格し、シングル「言い訳Maybe」で選抜される。また、プロレス好きとしても有名。愛称は“もっちぃ”。2015年8月、AKB48を卒業した。
【写真】結婚した元AKB48の倉持明日香＆証人のプロレスラー小橋建太と2ショット
Xでは「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と報告。
また、Xでは投稿した動画では、お相手について言及し「プロレスも芸能もやっていない」と一般人であると説明。そして、証人である小橋氏との2ショット写真も公開した。
1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第4期オーディションに合格。チームA所属。2008年3月、研究生からチームKに昇格し、シングル「言い訳Maybe」で選抜される。また、プロレス好きとしても有名。愛称は“もっちぃ”。2015年8月、AKB48を卒業した。