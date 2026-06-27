巨人の丸佳浩外野手（37）が27日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。自身のこだわりについて力説した。

この日のテーマは「チャーハン」。

放送翌日に40歳の誕生日を控える辻岡義堂アナウンサー（39）から「白米好きな丸さん、チャーハンは………お好きですよね？」と聞かれると「好きです」とキッパリ。

続いて「たとえばですよ？」とし、「たとえば、ここにギョーザがあったとするじゃないですか。ギョーザのところに白米ですか？チャーハンですか？っていう。そこがまず」と“どっちが合うのか”と逆質問で返した。

これに辻岡アナが「うわっ！でも難しい問題ですね」と反応に困ると、丸は「チャーハンってチャーハン単独で食べられるじゃないですか。それをわざわざギョーザをかぶせていいものかっていう。チャーハンだったらほんとチャーハンだけで食べたい。あんまりおかずいらない」と“無類の米好き”として力説した。

だが、なんとなく納得のいかない辻岡アナが「チャーハンに紅ショウガはのせたいですか？」と繰り出すと、これにも丸は「のせません！」とキッパリ。

それでも辻岡アナが「チャーハンにあのスープはいりますよね？」と食い下がると「いる！」と食い気味に即答。「なんかおいしくないですか？」とスープには笑顔で“完敗”だった。