ハク。が、メジャー1stフルアルバム『世界が変わる時』を9月9日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

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本作には、2025年9月にリリースしたメジャー1stシングル「それしか言えない」や、WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』主題歌「夢中猫」、EP『世界』の収録曲に加え、最新シングル「宇宙船ハート号」や新曲5曲を収録予定だ。

パッケージは、初回限定盤と通常盤の2形態で発売。初回限定盤には今年3月に開催した『“GO -クアトロツアー編』より、ツアーファイナルとなった梅田クラブクアトロのライブ映像を同梱。ソールドアウトとなったツアーファイナル 梅田クラブクアトロ公演の熱気をそのまま収録した内容となっている。

また、7月8日にはニューシングル「一進」のリリースも決定。本楽曲は、TVアニメ『手札が多めのビクトリア』のオープニングテーマに起用されている。様々な葛藤を抱え、悩みながらも前に進んでいく同作の主人公の心情も思い浮かべながら制作され、ハク。らしさもありながら、今まで以上にストレートな歌詞とサウンドが特徴的な楽曲に仕上がった。あわせて、アニメのメインPVも本日公開されている。

さらに、本アルバムを携えたバンド史上最大規模となる全国ワンマンツアーの開催も発表。10月より全国15公演をまわり、ツアーファイナルはZepp Shinjukuにて開催。チケットは、本日6月27日より全公演の最速先行が開始となった。

・ハク。 あい（Vo/Gt）コメント（ニューシングル「一進」について）

守ることも戦うこともできる、誰のために使うかも自分で決められる。ビクトリアは完璧で強そうに見えるけど、少し過去に囚われていたり今に葛藤していたり、とても優しかったり。。この先どうやって生きていこうか考えていて、どんなに小さくても前に進んでいくビクトリアの姿を思い浮かべながら、「一進」という曲を制作しました。そんな思いを想像してぜひアニメと一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）