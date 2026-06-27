39歳メッシはベンチスタート？ すでに首位通過決定のアルゼンチン、最終節はターンオーバーか。指揮官が示唆「誰が出てもチーム力が変わらないのが理想だ」【Ｗ杯】
現地６月27日に開催される北中米Ｗ杯のグループＪ最終節で、前回王者のアルゼンチン代表はヨルダン代表とダラス・スタジアムで対戦する。
すでに首位通過を決めているアルゼンチンは、この試合で一部メンバーを入れ替える可能性がある。現地メディア『eldiaonline』によると、チームを率いるリオネル・スカローニ監督はヨルダン戦の前日会見で、先発メンバーはすでに決定していると明言。その詳細の公表は避けた一方で、大黒柱であるリオネル・メッシの休養を示唆した。
ここまでの２試合で５ゴールを挙げている39歳のスーパースターは、「ベンチスタートになる」とし、「おそらく後半からの出場になるだろう」と説明している。
さらに指揮官は、ヨルダン戦でこれまで出場機会の少なかった選手たちにもチャンスを与える意向だという。控え選手も長い準備期間を共にしてきた重要なメンバーだと評価したうえで、「誰が出てもチーム力が変わらないのが理想だ」と語った。
ターンオーバーが予想されるヨルダン戦の後は、決勝トーナメントに臨むアルゼンチン。１回戦の相手は、初出場で突破を決めたカーボベルデだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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すでに首位通過を決めているアルゼンチンは、この試合で一部メンバーを入れ替える可能性がある。現地メディア『eldiaonline』によると、チームを率いるリオネル・スカローニ監督はヨルダン戦の前日会見で、先発メンバーはすでに決定していると明言。その詳細の公表は避けた一方で、大黒柱であるリオネル・メッシの休養を示唆した。
さらに指揮官は、ヨルダン戦でこれまで出場機会の少なかった選手たちにもチャンスを与える意向だという。控え選手も長い準備期間を共にしてきた重要なメンバーだと評価したうえで、「誰が出てもチーム力が変わらないのが理想だ」と語った。
ターンオーバーが予想されるヨルダン戦の後は、決勝トーナメントに臨むアルゼンチン。１回戦の相手は、初出場で突破を決めたカーボベルデだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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