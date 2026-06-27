敗退危機の崖っぷちに立つ韓国は生き残れるのか。ギリギリの８位に沈む３位ランキングから“サバイバル条件”を探る【W杯】
現地６月26日、北中米ワールドカップはＧ、Ｈ、Ｉの３つのグループで最終戦が行なわれ、決勝トーナメントに進出するチームが続々と決まった。
大注目なのがいわゆる“３位ランキング”だ。今大会から出場枠が32から48に拡大され、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドに進めるレギュレーションだ。よって当該チームにとって３位ランキングの動向はきわめて重要となる。グループＡ〜Ｉの９つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。
１位 スウェーデン☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点７
２位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
４位 パラグアイ☆ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
５位 セネガル☆ 勝点３ 得失点差＋２ 総得点８
６位 イラン 勝点３ 得失点差±０ 総得点３
７位 クロアチア△ 勝点３ 得失点差−１ 総得点３
８位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
９位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
10位 スコットランド 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
11位 ウルグアイ▼ 勝点２ 得失点差−１ 総得点３
12位 DRコンゴ△ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化、▼＝敗退決定
すでに３位ランキングの上位５チームが32強入りを決めている。残るは３枠。やはり気になるのは、この日ギリギリの８位に転落して絶体絶命の窮地に立つ韓国が、生き残れるのかどうかだ。グループ最終戦で南アフリカに０−１で敗れた直後はまだ４位で、Optaによる突破率は94％を叩き出していたが、あれからの２日間で８位に落ち、突破率も31％に急落した。
戦々恐々のまま明日のグループステージ最終日を見守る韓国サイド。彼らがサバイバルできる条件をチェックしよう。
まずはグループＬで３位につけるクロアチアだ。１位イングランド、２位ガーナは突破が決まっており、注目はクロアチアｖｓガーナ戦となる。韓国が生き残るためには「クロアチアの敗北」が第一条件で、クロアチアが敗れれば得失点差で順位を逆転できる。ただ、まだ他の２グループの結果も踏まえなければ決まらない。
次は３位ランキングで９位につけるアルジェリアのグループＪ。勝点３の得失点差が−２で、韓国とかなり僅差の立場のアルジェリアは、グループ２位で勝点３、得失点差±０のオーストリアと雌雄を決する。韓国が生き残るためには「アルジェリアの敗北」または「アルジェリアが２点差で勝利」が必要。後者の結果となれば、オーストリアがグループ３位に落ち、３位ランキングでも韓国を上回れなくなる。
最後は３位ランキングで最下位のDRコンゴが戦うグループＫ。DRコンゴは現在勝点が１しかないだけに、グループ最終戦でウズベキスタンに勝つしかない。韓国が生き残る条件は「DRコンゴが負けるか引き分けるか」となる。
以上のように、韓国がラウンド32に進出する可能性は決して高くはない。例えばアルジェリアが引き分けるか、DRコンゴが勝ってしまえば、その時点でアウトとなってしまうかもしれないのだ。まずは日本時間朝６時にキックオフされるクロアチアvsガーナ戦の結果で、３位ランキングの８位から７位に浮上できるかどうか。韓国サイドにとっては代表チームが戦うのと同じくらい、気が気ではない一日となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
大注目なのがいわゆる“３位ランキング”だ。今大会から出場枠が32から48に拡大され、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドに進めるレギュレーションだ。よって当該チームにとって３位ランキングの動向はきわめて重要となる。グループＡ〜Ｉの９つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。
２位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
４位 パラグアイ☆ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
５位 セネガル☆ 勝点３ 得失点差＋２ 総得点８
６位 イラン 勝点３ 得失点差±０ 総得点３
７位 クロアチア△ 勝点３ 得失点差−１ 総得点３
８位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
９位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
10位 スコットランド 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
11位 ウルグアイ▼ 勝点２ 得失点差−１ 総得点３
12位 DRコンゴ△ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化、▼＝敗退決定
すでに３位ランキングの上位５チームが32強入りを決めている。残るは３枠。やはり気になるのは、この日ギリギリの８位に転落して絶体絶命の窮地に立つ韓国が、生き残れるのかどうかだ。グループ最終戦で南アフリカに０−１で敗れた直後はまだ４位で、Optaによる突破率は94％を叩き出していたが、あれからの２日間で８位に落ち、突破率も31％に急落した。
戦々恐々のまま明日のグループステージ最終日を見守る韓国サイド。彼らがサバイバルできる条件をチェックしよう。
まずはグループＬで３位につけるクロアチアだ。１位イングランド、２位ガーナは突破が決まっており、注目はクロアチアｖｓガーナ戦となる。韓国が生き残るためには「クロアチアの敗北」が第一条件で、クロアチアが敗れれば得失点差で順位を逆転できる。ただ、まだ他の２グループの結果も踏まえなければ決まらない。
次は３位ランキングで９位につけるアルジェリアのグループＪ。勝点３の得失点差が−２で、韓国とかなり僅差の立場のアルジェリアは、グループ２位で勝点３、得失点差±０のオーストリアと雌雄を決する。韓国が生き残るためには「アルジェリアの敗北」または「アルジェリアが２点差で勝利」が必要。後者の結果となれば、オーストリアがグループ３位に落ち、３位ランキングでも韓国を上回れなくなる。
最後は３位ランキングで最下位のDRコンゴが戦うグループＫ。DRコンゴは現在勝点が１しかないだけに、グループ最終戦でウズベキスタンに勝つしかない。韓国が生き残る条件は「DRコンゴが負けるか引き分けるか」となる。
以上のように、韓国がラウンド32に進出する可能性は決して高くはない。例えばアルジェリアが引き分けるか、DRコンゴが勝ってしまえば、その時点でアウトとなってしまうかもしれないのだ。まずは日本時間朝６時にキックオフされるクロアチアvsガーナ戦の結果で、３位ランキングの８位から７位に浮上できるかどうか。韓国サイドにとっては代表チームが戦うのと同じくらい、気が気ではない一日となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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