『THE MUSIC DAY 2026』に福山雅治、大泉洋、ROIROMらの出演が決定！HANA×渡辺直美のコラボも実現

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7月4日に日本テレビ系で放送される『THE MUSIC DAY 2026』の出演アーティスト第4弾が発表された。

■平原綾香、ファンモン、家入レオ、NCT WISHらも登場

2026年に音楽デビュー37年目を迎え、24万人動員の大規模全国アリーナツアー開催、8月には東京・大阪でのドームライブを開催する福山雅治の出演が決定。

9月には5年9ヵ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることを発表し、シンガーシングライターとしてさらなる進化と深化を続ける福山が、『THE MUSIC DAY』のステージであの名曲を披露する。

今月、自身の芸能生活30周年を記念した3都市7公演の全国アリーナツアーの最終公演を大成功に収め、俳優・アーティストとして大活躍中の大泉洋の出演が決定。エンターテインメント性満載のステージは必見だ。

SNS総フォロワー数は個人・デュオ合わせて100万人を突破。2025年11月にはデビュー前ながら有明アリーナで2万人を動員するなど大きな注目を集め、ついに今年5月にメジャーデビューを迎えたROIROMが、『THE MUSIC DAY』に初出演。

国内外の大型オーディション番組をはじめ、テレビ・配信・ファッションなど多岐にわたるフィールドで存在感を放ち続ける、本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオのパフォーマンスに注目が集まる。

2003年「Jupiter」でデビュー。日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受ける他、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活躍中の、平原綾香の出演が決定。

今年メジャービュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBY’Sの出演も決定。『THE MUSIC DAY』のステージを、夏らしく盛大に盛り上げる。

その他、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERGの出演も決定した。

■渡辺直美×HANAが音楽の聖地ニューヨークを巡る

デビューから約1年で8曲が累計再生回数1億回を突破。国内ダンス＆ボーカルグループで歴代最多となる記録を樹立し、レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAと、2021年からニューヨークに拠点を移し、コメディアンとしてあらたな道を切り開き続けている渡辺直美が『THE MUSIC DAY』スペシャル企画で初のコラボレーションが実現。

マイケル・ジャクソンやレディー・ガガなど数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていった街、アメリカ・ニューヨークでタウンホールやブロードウェイをともに巡り、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”を紡いでいく。

さらに、ニューヨークの中心、タイムズスクエアでHANAが歌唱。前代未聞のスペシャルパフォーマンスを見逃すな。

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演者：IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉洋、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美

※五十音順

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/