7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。

総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。本日、出演アーティスト情報 第四弾を解禁！今回解禁の出演者は以下の通り。

＜出演者情報 第四弾＞

AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、大泉 洋、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、福山雅治、LINDBERG、ROIROM

（※五十音順）

◎2026年に音楽デビュー37年目を迎え、24万人動員の大規模全国アリーナツアー開催、8月には東京・大阪でのドームライブを開催する福山雅治の出演が決定。9月には5年9ヶ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることを発表し、シンガー・ソングライターとして更なる進化と深化を続ける福山が、「THE MUSIC DAY」のステージであの名曲を披露！



◎今月、自身の芸能生活30周年を記念した3都市7公演の全国アリーナツアーの最終公演を大成功に収め、俳優・アーティストとして大活躍中の大泉 洋の出演が決定。エンターテインメント性満載、「THE MUSIC DAY」 ならではのステージをお見逃しなく！

◎SNS総フォロワー数は個人・デュオ合わせて100万人を突破。昨年11月にはデビュー前ながら有明アリーナで2万人を動員するなど大きな注目を集め、ついに今年5月にメジャーデビューを迎えたROIROMが、「THE MUSIC DAY」に初出演！国内外の大型オーディション番組をはじめ、テレビ・配信・ファッションなど多岐にわたるフィールドで存在感を放ち続ける、本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオのパフォーマンスに注目が集まる。



◎2003年「Jupiter」でデビュー。日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受けるほか、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活躍中、平原綾香の出演が決定！

◎今年メジャーデビュー20周年。東京・八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」の2人で再始動した2MCグループ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sの出演が決定。「THE MUSIC DAY」のステージを、夏らしく！盛大に盛り上げる！

◎AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERG…豪華人気アーティストが出演決定！

＜「THE MUSIC DAY」でしか見られない！大型企画の放送が決定＞

■渡辺直美×HANA 初コラボ！音楽の聖地ニューヨークを巡る

デビューから約1年で8曲が累計再生回数1億回を突破。国内ダンス＆ヴォーカル・グループで歴代最多となる記録を樹立。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAと、2021年からアメリカ・ニューヨークに拠点を移し、コメディアンとして新たな道を切り開き続けている渡辺直美が、「THE MUSIC DAY」スペシャル企画で初のコラボレーション実現！

マイケル・ジャクソンやレディー・ガガ…数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていった街、ニューヨークの街でタウンホールやブロードウェイを共に巡り、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”を紡いでいく。

さらに、ニューヨークの中心・タイムズスクエアでHANAの歌唱が実現。前代未聞のスペシャルパフォーマンスをお見逃しなく！

＜番組概要＞

■出演者一覧

IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美

（※五十音順）

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

★推奨ハッシュタグ

#THEMUSICDAY #TMD2026