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クロックスは、サンダル「バヤバンド クロッグ」を19％オフの5,280円（税込）で販売しています。

[クロックス]サンダル バヤバンド クロッグ ブラック 28.0 cm Crocs \5,280 （2026/06/26 12:13時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

名作モデルを融合！ 軽さとクッション性でどこでも大活躍

バヤバンド クロッグは、クロックスの人気モデル「バヤ」と「クロックバンド」を融合させた、アスレチック感のあるおしゃれなスタイルが特徴のサンダル。サイドにあしらわれたポップなクロックスのロゴが目を惹き、カジュアルなコーディネートのアクセントになってくれます。

独自の「クロスライト」素材を採用しており、軽さと快適なクッション性を実現。足にしっかりフィットする可動式ヒールストラップを備え、長時間の使用でも疲れにくい設計になっています。

さらに、アッパーの通気孔には別売りの「ジビッツチャーム」を取り付けて、自分だけの一足にカスタマイズできるのも大きな魅力です。水に強く丸洗いも簡単なため、日常のちょっとしたお出かけからアウトドア、水遊びまで幅広いシーンで活躍します。

夏のレジャーや普段使いに大活躍間違いなしの定番サンダル。5,000円台で手に入るこの機会に、ぜひチェックしてください！

夏到来に向けてサンダルを買うなら今がチャンス！

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