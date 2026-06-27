THE MUSIC DAY 2026の出演アーティスト、第四弾がついに解禁！総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け！

豪華アーティストの出演が続々と決定！

2026年に音楽デビュー37年目を迎え、24万人動員の大規模全国アリーナツアー開催、8月には東京・大阪でのドームライブを開催する福山雅治の出演が決定！

9月には5年9ヶ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることを発表し、シンガー・シングライターとして更なる進化と深化を続ける福山が、THE MUSIC DAYのステージであの名曲を披露！

今月、自身の芸能生活30周年を記念した3都市7公演の全国アリーナツアーの最終公演を大成功に収め、俳優・アーティストとして大活躍中の大泉 洋の出演が決定！エンターテインメント性満載！THE MUSIC DAY ならではのステージを見逃すな！

SNS総フォロワー数は個人・デュオ合わせて100万人を突破！昨年11月にはデビュー前ながら有明アリーナで2万人を動員するなど大きな注目を集め、ついに今年5月にメジャーデビューを迎えたROIROMが、THE MUSIC DAYに初出演！国内外の大型オーディション番組をはじめ、テレビ・配信・ファッションなど多岐にわたるフィールドで存在感を放ち続ける、本多大夢と浜川路己の2人組アイドルデュオのパフォーマンスに注目が集まる。

2003年「Jupiter」でデビュー。日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受ける他、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活躍中の、平原綾香の出演が決定！

今年メジャービュー20周年！東京・八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」の2人で再始動した2MCグループ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sの出演が決定！THE MUSIC DAYのステージを、夏らしく！盛大に盛り上げる！

渡辺直美×HANA 初コラボ！音楽の聖地ニューヨークを巡る

デビューから約1年で8曲が累計再生回数1億回を突破！国内ダンス＆ヴォーカル・グループで歴代最多となる記録を樹立！レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAと！

2021年からニューヨークに拠点を移し、コメディアンとして新たな道を切り開き続けている渡辺直美が！THE MUSIC DAYスペシャル企画で初のコラボレーション実現！

マイケル・ジャクソンやレディー・ガガ…数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていった街、アメリカ・ニューヨークの街で、タウンホールやブロードウェイを共に巡り、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”を紡いでいく。

さらに！ニューヨークの中心、タイムズスクエアで！なんとHANAの歌唱が実現！前代未聞のスペシャルパフォーマンスを決して見逃すな！

その他豪華アーティストの出演が続々と決定！

AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、LINDBERG など

豪華人気アーティストの出演が決定！ (※五十音順)

9時間半の生放送！総勢60組以上の豪華アーティスト！夏の始まりを盛り上げる『音楽の物語』をお見逃しなく！

出演者（※五十音順）

IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美