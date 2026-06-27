タレントのマツコ・デラックスが、26日放送のテレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（金曜20時）に出演し、最近ショックを受けた出来事を語った。

番組では、有吉弘行と加齢に伴う体の変化についてトーク。マツコは「むちゃできなくなってきてる。できない、もう」と切り出した。「この間天丼食ったら胸焼けして。ショックだった。1人前よ？普通の。とうとう私、揚げ物で胸焼けするようになったかと思って…」と、食が細くなったことへの落胆をあらわにした。

有吉も「うどん食いに行った時、かしわ天を初めて頼まなかったかも」

これに有吉も「俺もこの間うどん食いに行った時、かしわ天を初めて頼まなかったかも」と相づちを打った。マツコはさらに「私なんてさ、うどん屋のトッピングなんて揚げ物しかなかったわよ、昔。最近もう気がつくとわかめしかのってない時あるもん」と明かし、「揚げ玉で見えなくなるぐらいにしてたのにさ。背脂みたいに全部すすってたんだから」と苦笑した。

有吉が「それでその体維持するの結構大変じゃない？今後」と尋ねると、マツコは「この年になるまでこの体維持するとね、多少食が細くなったくらいじゃビクともしない」と断言。長年かけて築き上げた”土台”への自信をのぞかせていた。