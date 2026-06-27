“インスタグラビアが大バズり”似鳥沙也加、美ヒップ＆大胆衣装で魅了 『フェティッシュお嬢様の限界突破』誌面カット公開
グラビアアイドルの似鳥沙也加によるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」』が発売され、誌面カットが公開された。
【写真多数】同時発売の似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」より
「#インスタグラビア」の火付け役としてグラビア界をけん引してきた似鳥。今作はフェティシズムをテーマに、こだわり抜いた世界観を詰め込んだ1冊となっている。
公開されたカットでは、緑豊かなロケーションで美しいヒップラインを披露する姿や、似鳥の代名詞ともいえる大胆な衣装で魅せるショット、陽光に包まれた幻想的なカットなどを収録。印象派絵画を思わせる色彩表現も取り入れ、アート性の高いグラビア作品に仕上がっている。
同時発売された『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」』では、ネオンが彩る空間を舞台にしたポップで刺激的な世界観を展開。2作品それぞれ異なる魅力で、似鳥の表現力の幅広さを堪能できる内容となっている。
似鳥は1993年、福岡県生まれ。「#インスタグラビア」で大きな話題を集め、グラビア界のアイコンとして活躍。近作にはデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（ともにKADOKAWA）がある。
【写真多数】同時発売の似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」より
「#インスタグラビア」の火付け役としてグラビア界をけん引してきた似鳥。今作はフェティシズムをテーマに、こだわり抜いた世界観を詰め込んだ1冊となっている。
公開されたカットでは、緑豊かなロケーションで美しいヒップラインを披露する姿や、似鳥の代名詞ともいえる大胆な衣装で魅せるショット、陽光に包まれた幻想的なカットなどを収録。印象派絵画を思わせる色彩表現も取り入れ、アート性の高いグラビア作品に仕上がっている。
似鳥は1993年、福岡県生まれ。「#インスタグラビア」で大きな話題を集め、グラビア界のアイコンとして活躍。近作にはデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（ともにKADOKAWA）がある。