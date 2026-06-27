日米のジャズ界の大御所たちが訪れていた創業６０年余りのジャズ喫茶「ＤＵＧ」（新宿区）が２７日に店を閉める。

数々の名演が繰り広げられたジャズクラブ「ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ」（渋谷区）も９月の閉店を決めた。日本のジャズ文化をリードしてきた名店が相次いで姿を消すことになり、ファンが別れを惜しんでいる。（野口恵里花）

靖国通り沿いの地下にある「ＤＵＧ」には、サックスのソニー・ロリンズやトランペットのマイルス・デイビスら、米ジャズ界の巨匠の写真が並ぶ。創業した写真家の中平穂積さん（２０２４年、８８歳で死去）が撮った。

中平さんが前身の「ＤＩＧ」を新宿駅東口のビル３階に開業したのは１９６１年。「ジャズ好きが、おいしいコーヒーを飲みながら楽しめる場所を」との思いで、大学卒業後に父親に借金をして開いた。

客が黙ってジャズに耳を傾ける喫茶は、レコードが高価だった影響もあり、人気を集めた。中平さんが今の靖国通りに店を出したのは７７年で、内装や音響設備の一部は当時のままだ。

「古いお客さんが来てもくつろげるように、店の雰囲気を変えないことを意識してきた」と話すのは、店を引き継いだ長男・塁さん（５３）。２３歳から中平さんを手伝ってきた。

店には、渡辺貞夫ら日本のジャズミュージシャンのほか、ピアニストのセロニアス・モンクら米の大御所も訪れた。評論家や作家ら文化人のサロンにもなり、村上春樹の小説「ノルウェイの森」では、主人公がＤＵＧを訪れる。

閉店はビル解体に伴うもので、塁さんには苦渋の決断だった。「新宿で営業を続けたいが、この辺りも家賃が上がってしまった」。移転先を探しているが見通しは立っていない。閉店の知らせを受けたファンの列が連日できている。

渋谷の名店「ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ」も９月に

渋谷の公園通り沿いのジャズクラブ「ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ」は、７４年に新宿で創業し、六本木、青山と移転し、渋谷には２０２１年に店を構えた。初期はピアノ１台を置いた弾き語りの店だったが、オーナーの関京子さん（８５）のおおらかな人柄が慕われ、奏者が集まる店になった。

「ここにいるのが至福の時」と話す関さんは、５０年以上ほぼ毎日店に立ってきた。スティービー・ワンダーやサラ・ボーンら著名なミュージシャンが訪れ、突然、歌や演奏が始まることもあった。

世界的ジャズピアニストの小曽根真さん（６５）も店を愛した一人。若い頃から通い、著名な奏者となってからも何度もライブを開いてきた。「僕はこの店が出発点で、京子ママに育ててもらった。ママはアメリカの一流ミュージシャンからも尊敬されていた。本当に寂しい」と惜しむ。周辺の再開発と高齢もあっての閉店だ。「やれるだけのことはやってきた」と関さん。９月末まで、店で録音されたＣＤのプレゼントなど、閉店イベントを随時開催するという。