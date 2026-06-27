

＝LOVE＠「MUSIC STATION」

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が26日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、新曲『お姫様の作り方』と『あの子コンプレックス』をこの日限りのスペシャルメドレーで披露した。

新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲で、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングとして現在人気急上昇中の楽曲。『あの子コンプレックス』は2022年にリリースされた佐々木舞香がセンターを務める儚い失恋ソングとしてロングヒットを記録している。

番組では、＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"□」（□は白抜きハートマーク）で着用した衣装でのパフォーマンス披露となり、SNS上でも大きな盛り上がりを見せた。

10月15日、16日には、東京都・TOYOTA ARENA TOKYOで＝LOVE 9周年コンサート「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催、来年1月19日、20日には東京ドームで、＝LOVE in TOKYO DOMEの開催も控えている。