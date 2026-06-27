¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¢ ¥¢¡¼¥È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¥É¥é¥à¥¹¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#80
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#80
¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Þ¤ºÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÁÔÂç¤Ê²»¸»¤¬ÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤ò
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥º¡¦¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¡Ù¡Ê1967Ç¯5·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¢
¡¡Á°²ó¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Î¥È¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¡¹Ç®¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÁ´ºîÉÊ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·æºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌäÂêºî¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥Ý¥Ã¥×²»³Ú¤¬¥¢¡¼¥È¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡×¡£¤½¤¦ÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¶Ê¤À¡£¤Ç¤â»ä¤Ïº£²ó¡¢¤³¤Î¶Ê¤È¥¢¡¼¥È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×²»³Ú¤¬¥¢¡¼¥È¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¡Ê¥×¥í¥°¥ì¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ£»¨²ø´ñ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ê¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊÊ£»¨²ø´ñ²»³Ú¤ò¤È¤Æ¤â¹¥¤ó¤À¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é¤È¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤¬°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡Á¡Ù¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¥í¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¡Û
¡¡¤Þ¤º¡¢Ê£»¨²ø´ñ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥ë¤¬²Î¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥×¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤«²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥ì¤ÎÍº¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Ê¤ó¤Æ¡¢²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥ó¥´¤Î¥É¥é¥à¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ºÙ¤«¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»îÄ°¥ê¥ó¥¯ºÆÀ¸»þ´Ö¡Ö0:47¡×¡¢¥É¥é¥à¥¹¤ÎÃ»¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤æ¤ë¤æ¤ë¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥É¥é¥à¥¹¤Ë¤è¤ëÃ¡¤¤Ã¤×¤ê¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö2:21¡×¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¤¬ÃÆ¤¯¥Ù¡¼¥¹¤È¤ß¤Ã¤Á¤êÍí¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥à¥¹¤¬Á´ÂÎ¤ò¤°¤ó¤°¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡ÊÂç½°Åª¤Ç¥Ù¥¿¤Ê¡Ë¥Ý¥Ã¥×¤ä¥í¥Ã¥¯¤ÈÃÇÀä¤·¤Æ¡ÊÃÎÅª¤Ç¹â¾°¤Ê¡Ë¥¢¡¼¥È¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È¡×¡Ö¥¢¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¨¡¨¡¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê°Ê¸å¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤ÊÊý¸þ¤Ë¡¢Æñ²ò¤ÊÊý¸þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅ¬Åö¤ÊÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤À¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¤½¤³¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ëÏÀ¡£¡Ø¥¢¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ï¥É¥é¥à¥¹¤òÄ°¤±¡£
¡¡¤µ¤ÆÍè½µ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÍèÆü´ü´Ö¤«¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê60Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò5²óÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£