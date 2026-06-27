韓国紙「朝鮮日報」電子版は２７日、日本と韓国について「北中米Ｗ杯で明らかになったレベルの違い」と題した記事を掲載した。

同紙は、日本が入ったＦ組はオランダ、スウェーデンが入る「死のグループ」だったが、無敗で突破し、Ａ組で１勝２敗に終わり他力での決勝トーナメント進出を待っている韓国とは「対照的」と報道。「なぜこのような差が生まれたのだろうか」と疑問を投げかけ、日本の体系的なユース育成と選手の積極的な海外進出などを理由として挙げた。さらに、「欧州主要リーグに在籍する選手は日本の６２人に対し、韓国は１３人しかいない」とした。

森保ジャパンに代表されるように長期的なビジョンがある日本に対し、「韓国には長期的なビジョンがなく、目先の成果ばかりを追っているのが現実」と厳しく評した。「『韓国はときどき、天から天才を授かるが、日本は直接人材を育てている』と言われる」とし、記事の見出しには「韓国が数人の天才ばかりに頼ってきた間、日本はシステムで選手を育成していた」とうたった。

韓国に比べて日本の方が「はるかにサッカーに真剣だ」という韓国代表元主将・奇誠庸のコメントも紹介し、両国の相違を伝えた。