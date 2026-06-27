場面を見て考える聴覚障害理解！手話エンターテイメント発信団oioi「難聴者の困りごとなんなん？」

記事ポイント 手話エンターテイメント発信団oioiのアニメ教材「難聴者の困りごとなんなん？」が文部科学大臣賞を受賞しました。「難聴者の困りごとなんなん？」は、学校生活や日常生活の場面から難聴者の困りごとを考える教材です。聴覚障害理解教材として、学校の授業や教職員研修、企業研修など全国120か所以上で活用されています。 手話エンターテイメント発信団oioiのアニメ教材「難聴者の困りごとなんなん？」が文部科学大臣賞を受賞しました。「難聴者の困りごとなんなん？」は、学校生活や日常生活の場面から難聴者の困りごとを考える教材です。聴覚障害理解教材として、学校の授業や教職員研修、企業研修など全国120か所以上で活用されています。

手話エンターテイメント発信団oioiが、聴覚障害理解を目的としたアニメ教材「難聴者の困りごとなんなん？」を無償公開しています。

同教材が、学習情報研究センター主催の令和8年度学習デジタル教材コンクールで最高賞の文部科学大臣賞を受賞しました。

学校生活や日常生活の場面を映像化し、参加者自身が難聴者の困りごとを考える構成です。

手話エンターテイメント発信団oioi「難聴者の困りごとなんなん？」

教材名：「難聴者の困りごとなんなん？」公開日：2025年9月23日(火・祝)公開形態：無償公開受賞：令和8年度学習デジタル教材コンクール 文部科学大臣賞主催：学習情報研究センター制作背景：2024年のクラウドファンディングで539人から3,799,000円の支援を受け制作活用実績：全国120か所以上の教育機関・団体等

「難聴者の困りごとなんなん？」は、聴覚障害理解を目的としたアニメ教材です。

学校生活や日常生活の場面を映像化し、難聴者がどんなことに困っているのかを参加者自身が考えます。

単なる知識の習得ではなく、困りごとに気づくこと、相手の立場を想像すること、自分にできる配慮を考えることを目的として制作されました。

2024年に実施したクラウドファンディングの支援から生まれた教材が、全国規模の教材コンクールで文部科学大臣賞を受賞しています。

学校生活や日常生活の場面から考える教材

本教材では、学校生活や日常生活の場面が映像で表現されています。

参加者は、その場面で難聴者が何に困っているのかを考えます。

困りごとへの気づき、相手の立場を想像すること、自分にできる配慮を考えることへ学びをつなげます。

知るだけで終わらず、場面を見ながら考える流れが教材の軸になっています。

授業や研修での活用

学校での授業教職員研修企業研修全国120か所以上の教育機関・団体等

2025年9月の公開以来、学校の授業をはじめ、教職員研修や企業研修などで活用されています。

マニュアルがあるため、聴覚障害に詳しくなくても安心して授業ができるという声があります。

難聴児のいるクラスで使われた際には、本人を含め児童の食いつきが良かったという声も届いています。

大人向けの研修では理解が深まり、難聴者について初めて知ったという声が多かったとされています。

授業体験会と事例共有会

2026年6月27日(土)：千葉県淑徳大学にて授業体験会実施2026年7月18日(土)：奈良教育大学にて授業体験会を実施2026年8月20日(木)：大阪教育大学＋オンラインにて事例共有会を実施事例共有会：実際に授業で活用した先生方が登壇

今後は、全国の学校への導入を推進し、子ども達が聴覚障害について学ぶ機会の拡大を目指します。

授業体験会で触れられるのは、教材を使った学びです。

大阪教育大学とオンラインで行われる事例共有会には、実際に授業で活用した先生方が登壇します。

「なんちょうなんなん」のイラストを引き継いだ制作

協力：言葉のかけはし・難聴の子を持つ家族会そらいろ企画作品：「なんちょうなんなん」のイラストを引き継ぎ制作制作：KOO-KI(空気)

本教材は、言葉のかけはし・難聴の子を持つ家族会そらいろの協力により制作されています。

同団体の企画作品「なんちょうなんなん」のイラストを引き継いだ教材です。

制作はKOO-KIが担当し、アニメやCMで国内外から高く評価され、社会的テーマを伝える映像制作にも定評があるとされています。

授業や研修の中で、身近な場面から困りごとの理由を考える流れが、聴覚障害への理解を具体的な配慮につなげます。

協力団体の企画作品から受け継いだイラストとKOO-KIによる映像表現により、社会的テーマを扱う教材として導入しやすい形になっています。

手話エンターテイメント発信団oioi「難聴者の困りごとなんなん？」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「難聴者の困りごとなんなん？」はどのような教材ですか？

A. 聴覚障害理解を目的としたアニメ教材です。

学校生活や日常生活の場面を映像化し、難聴者がどんなことに困っているのかを参加者自身が考える構成です。

Q. どのような賞を受賞しましたか？

A. 学習情報研究センター主催の令和8年度学習デジタル教材コンクールにおいて、最高賞である文部科学大臣賞を受賞しました。

Q. どのような場で活用されていますか？

A. 2025年9月の公開以来、学校での授業、教職員研修、企業研修など、全国120か所以上の教育機関・団体等で活用されています。

Q. 今後の関連予定はありますか？

A. 2026年6月27日(土)に千葉県淑徳大学、2026年7月18日(土)に奈良教育大学で授業体験会が実施されます。

2026年8月20日(木)には大阪教育大学＋オンラインで事例共有会が実施されます。

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