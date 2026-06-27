『世にも奇妙な物語』番組史上初の毎月新作配信が決定 FODで完全新作エピソード全12編
フジテレビが運営する動画配信サービス FODは、人気オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語』の完全新作オリジナルエピソードを６月27日午後11時10分から配信する。以降、毎月最終土曜日午後9時より毎月新作を１編配信。2027年5月末まで、１年間をかけて全12編を独占配信する。
【写真】タモリ選出の5作品一覧
1990年４月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に２度放送を続け、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによってその名の通り“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた『世にも奇妙な物語』。
FODで配信する新作の第１話は、美村里江が主演する『明日から来た男』。美村が演じるのは臨床心理センターで働く心理療法士・朝見智華。智華の上司であり、精神科教授の由良義彦を佐野史郎が演じます。由良は怪我を負って発見された謎の男の診察を智華に任せる。その謎の男・橘奎を演じるのは、細田善彦。奎は、智華に「自分の人生は昨日に向かっている（時間が逆流している）」と主張し、これから起こる未来の出来事を警告します。時間の逆行現象と運命のパラドックスが交錯する、奇妙で予測不能な物語が描かれる。
■美村里江コメント
「海外のタイムループ作品を観て『ちゃんと作ると面白いなぁ』と思っていたところご依頼を頂き、二つ返事で参加しました。
シリーズを熟知された上で幅広くご相談に乗ってくださる脚本兼任の落合監督はじめ、本読みの段階から丹念に準備してきてくださった細田さん。
撮影中はベテランスタッフの方々のお力で一発本番に臨み、不安定な世界観を試行錯誤するのにばっちりの、大変安定した撮影環境にも恵まれました。
皆で抽出した不穏なエキスを味わって頂けますと幸いです。
（個人的に『世にも奇妙な物語』で佐野史郎さんと共演できたのも、望外の喜びでした。）」
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1990年４月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に２度放送を続け、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによってその名の通り“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた『世にも奇妙な物語』。
■美村里江コメント
「海外のタイムループ作品を観て『ちゃんと作ると面白いなぁ』と思っていたところご依頼を頂き、二つ返事で参加しました。
シリーズを熟知された上で幅広くご相談に乗ってくださる脚本兼任の落合監督はじめ、本読みの段階から丹念に準備してきてくださった細田さん。
撮影中はベテランスタッフの方々のお力で一発本番に臨み、不安定な世界観を試行錯誤するのにばっちりの、大変安定した撮影環境にも恵まれました。
皆で抽出した不穏なエキスを味わって頂けますと幸いです。
（個人的に『世にも奇妙な物語』で佐野史郎さんと共演できたのも、望外の喜びでした。）」