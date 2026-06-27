『風、薫る』りんはツヤが辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む 第66回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第66回（29日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
今回は、りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）が突然…。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
今回は、りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）が突然…。