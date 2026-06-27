乃木坂46金川紗耶、1st写真集発売記念生配信決定 未掲載カットの限定W特典が公開
アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶（24）が30日に1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）を発売することを記念して、発売日の午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にて3度目のYouTube生配信を行うことが決定した。
【写真】もう一枚のW特典 未掲載カットカード
また、Sony Music Shopでは配信日の購入特典として、この日限定の本誌未掲載カットを使用した折り目なしのB3サイズポスターとカードのW特典が決定。その絵柄が公開された。
特典ポスターとなったのは、パープルのランジェリーが上品な印象を与えるカット。笑顔とも澄まし顔ともとれるアンニュイな表情は、まさに金川が撮影中に強く意識していた“素”の表情そのもの。写真集には未掲載のスペシャルな特典となっている。
さらに、W特典のカードは地中海を満喫するキラキラと輝く笑顔のカットを採用。明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた1枚だ。カードの裏面には、金川の趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードがプリントされている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【写真】もう一枚のW特典 未掲載カットカード
また、Sony Music Shopでは配信日の購入特典として、この日限定の本誌未掲載カットを使用した折り目なしのB3サイズポスターとカードのW特典が決定。その絵柄が公開された。
さらに、W特典のカードは地中海を満喫するキラキラと輝く笑顔のカットを採用。明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた1枚だ。カードの裏面には、金川の趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードがプリントされている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。