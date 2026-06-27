『THE MUSIC DAY』第4弾出演アーティスト発表 HANAがタイムズスクエアでパフォーマンス＆渡辺直美と初コラボ【出演者一覧】
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、出演アーティスト第4弾が27日、発表された。
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』に出演する第4弾出演アーティスト
今回は、出演アーティスト第4弾として、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、大泉洋、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、LINDBERG、ROIROMの出演が発表された。
さらに、HANAと渡辺直美が、スペシャル企画で初のコラボレーションが実現する。マイケル・ジャクソンやレディー・ガガなど数々の世界的スターが活躍し羽ばたいていったアメリカ・ニューヨークの街で、タウンホールやブロードウェイをともにめぐり、音楽の物語＝“スターが生まれる理由”をつむいでいく。
そして、ニューヨークの中心・タイムズスクエアでHANAの歌唱が実現。前代未聞のスペシャルパフォーマンスとなる。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』に出演する第4弾出演アーティスト
今回は、出演アーティスト第4弾として、AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、大泉洋、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、LINDBERG、ROIROMの出演が発表された。
そして、ニューヨークの中心・タイムズスクエアでHANAの歌唱が実現。前代未聞のスペシャルパフォーマンスとなる。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美