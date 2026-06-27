2023年末、世間を騒がせた自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件―。パーティー券の収入を収支報告書に記載しなかったことが問題になった事件だ。

5000万円超の収入を記載しなかった罪に問われた元参議院議員の大野泰正被告に、東京地裁は23日、罰金の有罪判決を言い渡した。

ただ、罪として認定されたのは、起訴された収支報告書5年分のうちたった1年のみ。金額にすると1100万円あまりで、残りの4年分は無罪となった。

有罪と無罪の分かれ目は―。判決の意味を解説する。（司法クラブ・茺崎青也）

■“裏金事件”とは…

事件は自民党の派閥が行うパーティーで起こった。2023年に浮き彫りとなった“裏金事件”である。

自民党の一部の派閥は、派閥が開催するパーティーのパーティー券の販売を会員である議員に依頼。議員側は、つながりがある企業や個人に販売をするが、そこには派閥側からのノルマがあった。

議員側が販売したパーティー券の売り上げは、一度派閥が手にするものの、ノルマを超えた分の収入は派閥から議員側にキックバックされていた。

そのキックバックされたカネが、議員側の「収支報告書」に記載されていなかったことなどが政治資金規正法に違反すると問題になったのだ。

■議員4人含む12人が立件

「政治とカネの問題」として、世間の関心を大きく集めたこの事件。

東京地検特捜部による捜査のメスが入り、派閥の担当者や国会議員、その秘書らあわせて12人が立件され、自民党の派閥の解体にまでおよぶこととなった。

立件された国会議員は4人―。このうち2人は“公開の法廷”を開かずに簡易的な手続き（略式手続）で罰金が決定。残りの2人は、“公開の法廷”で判断が示されることになった。

議員本人の中ではじめて“公開の法廷”で裁かれることになったのが、旧安倍派に所属していた大野泰正元参議院議員だった。

■「私は無罪」

当時の秘書と共謀し、派閥からのキックバックを収支報告書に記載しなかった政治資金規正法（虚偽記載）の罪に問われた大野被告。その額は、2018年から2022年分の5年分で約5100万円。

しかし、2025年9月にはじまった裁判で大野被告はこう主張した。

「虚偽記載の共謀をしたことは一切ない」「私は無罪を主張します」

■5年分のうち4年分は「無罪」

検察側と大野被告側の主張が真っ向から対立したこの裁判。複数の関係者への証人尋問などが行われたあと、東京地裁が23日に言い渡したのは「罰金60万円、一部無罪」の判決だった。

罪として認定されたのは1年分＝約1100万円の虚偽記載のみ。

裁判所は「不記載の額は大きく、社会的影響の大きさも看過できない」と指摘した。しかし、そのほかの4年分＝約4000万円については罪は成立せず、大部分が無罪となったことになるのだ。

一体、何が判断の分かれ目となったのだろうか。

■有罪・無罪の分かれ目は、虚偽記載に“共謀”があったか

有罪と無罪を分けたのは、大野被告がキックバックされたカネをめぐって、収支報告書への虚偽記載を元秘書らと“共謀”したかどうか。

検察側は、大野被告が、収支報告書の案を事前に確認していたことから虚偽記載を“共謀”していたと主張していた。

しかし、東京地裁は「法律上、大野被告に収支報告書の内容を確認することが義務づけられていたものではないので、案をいずれも確認していなかったとしても不自然とは言えない」として、検察側の主張には「合理的疑いが残る」と指摘。

「収支報告書にキックバックのカネが記載されることがないよう留意していた状況はうかがわれない」と2018年から2021年の4年分は「無罪」とした。

虚偽記載に向けた積極的な関与がないため、“共謀”は成立しないと結論づけたのである。

■有罪の“決め手”は元秘書の供述

一方で、有罪となった1年分は様相が違った。

これまでの裁判で元秘書が、有罪となった1年分のキックバックについて、「派閥側から（大野被告の）勉強会の収入として計上してほしいと言われ、うちの事務所に虚偽記載をさせるのかと思った」と供述していたのだ。

さらに、元秘書は、大野被告にこれを報告。「特段何も言わなかったという印象であり、了承してくれていると思った」などとも供述。

東京地裁は、元秘書のこの供述を「十分に信用できる」と評価。大野被告は本来ならば寄付として記載しなければならないカネと認識したうえで、元秘書などと収支報告書に記載しないための「具体的な方策についてやり取りした」とし、罪の成立を認めたのだ。

■大野被告は「大半で理解いただいた」、検察幹部は…

判決後に会見を開いた大野被告は「大半の部分で理解をいただいた」と判決を評価した一方で、一部有罪となったことについては「遺憾に思う」と述べた。控訴については検討中だという。

一方で、ある検察幹部は、「大野被告のような議員本人に対し、明確に何かを義務づける内容の法律ではないことから、積極的な関与がなかったことを理由にした判断が出た」などと当時の政治資金規正法の抜け穴を指摘した。

■有識者がみる今回の判決

大阪地検特捜部部長も務めた元検事の西村尚芳弁護士は、「一連の裏金事件で国会議員に有罪判決が下された意義は大きい」と判決を評価した一方で、「そもそも作為義務がある者との共謀がなければ、議員に不記載の責任を問えないという法律の構成にはやや違和感も残る」として、当時の政治資金規制法の問題点を指摘した。

一連の裏金事件の告発を行った神戸学院大の上脇博之教授は、「拾えるところを拾った無難な判決」とし、「“裏金”というのはそもそも明示されない“慣行”なので、議員自らが毎回報告書を確認することは考えにくい。そうした中で議員本人の共謀を成立させるのは難しい」とした。

一連の“裏金事件”について“公開の法廷”ではじめて出された議員本人への判断は、当時の法律で議員本人に法的な責任を負わせるハードルの高さを示すことになった。

事件後、政治資金規正法は改正され、収支報告書を議員本人らが確認することが義務づけられている。