テーブルに乗ってしまい、飼い主さんに叱られたフレンチブルドッグ。その後に見せた、あまりにも分かりやすい“反省中”のような姿が「人間みたい」と大きな話題を集めています。

話題となった投稿は記事執筆時点で472万回再生を突破。「小2の俺やん」「反省中なのが凄く伝わる」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テーブルに乗って叱られた犬→明らかに『しょんぼり』してしまい…人間の子どものような『反省の表情』】

テーブルに乗って叱られたハナちゃん

TikTokアカウント「s_y3150」に投稿されたのは、フレンチブルドッグのハナちゃんのお姿。この日、テーブルに乗ったことで、飼い主さんに叱られてしまったのだとか。すると、部屋の隅に置かれた座椅子の後ろに隠れて、反省タイムが始まったといいます。

お尻を床につけて後ろ足を左右へ投げ出すように座ったまま、じっと同じ場所に座り続けるハナちゃん。その姿勢は、まるで人間のようで思わずクスッと笑えます。どこか元気をなくしているような雰囲気も感じられ、落ち込んでいる感情が伝わってくるよう。

しょんぼりしているような表情

背中を少し丸め、頭はやや下向きのまま。耳も後ろ気味の位置で落ち着き、視線は床のあたりへ向けられていたそうです。その姿は、まるで叱られた子どもが反省して座り込んでいるようにも見え、つい頬が緩んでしまいます。

その後もハナちゃんは姿勢を変えることなく、その場で静かに座り続けていたといいます。チラッとこちらを見たものの、視線をあちこちへ向けることなく落ち着いたまま過ごす姿は、まさに「現在反省中。。」といったご様子。

最後まで変わらず…

途中で見せたのは、ゆっくりとした瞬きだけ。それ以外は頭や足を動かすこともなく、最後まで同じ姿勢を保ち続けていたハナちゃん。その徹底した静けさが、しょんぼりしているような印象をより強くしていたのかもしれません。

言葉はなくても、その場の空気まで伝わってくるようなハナちゃんの佇まい。静かに座っているだけなのに、なぜか目が離せなくなってしまう、不思議な魅力にあふれたひととき--。最後までじっと座り続ける愛らしい様子が、多くの人の心を和ませることとなったのでした。

投稿には「そんな落ち込むなって(笑)」「目で反省もの凄い感情が伝わってくるｗ」「ちゃんと反省してんのほんと草」「こんな反省上手な子いる？ｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「s_y3150」では、フレンチブルドッグ・ハナちゃんの愛嬌あふれる日常が投稿されています。表情豊かで思わず笑顔になれるハナちゃんの姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「s_y3150」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。