「羨ましい…！」そんなコメントが相次いだ、飼い主さんとわんこの夜のひとときがSNSで反響を呼んでいます。寝落ちした飼い主さんのそばにわんこがやってきて…！？話題の投稿は8万回再生を突破し「愛おしい」「いいなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、寝転がっているときに『犬が寄り添ってきた』と思ったら…とんでもなく尊い『おねんねの光景』】

暴れまわってスイッチが切れたわんこは…？

TikTokアカウント「cream_daifukusan」の投稿者さんの愛犬は、フレンチブルドッグの男の子「大福」くん。子犬のころからわんぱくな大福くん、1歳を迎えたころになってもそのやんちゃっぷりは健在な模様。

この日も、夕方のお散歩→ごはんを食べるとテンション爆上がり！さんざん走り回ってスイッチが切れたのだそう。それは飼い主さんも同じのようで寝落ちしてしまったといいます。すると飼い主さんの腕にピトッと寄り添う満足そうな大福くんの姿が…！

『寝るときは必ず腕枕』だという大福くん、ベスポジを探ってはもぞもぞと動き回っていたそう。なんとか腕枕を確保しようとしたり、寝心地の良い場所を探し回る姿は愛らしい限り。

お手てチョンチョンがたまりません♡

眠ったかな…と思いきや、『ここ空けてください！』と、お手てでチョンチョンとアピール！完全に眠っている飼い主さんは気づきませんが、いじらしい行動に胸がキュンとなります。

この光景を後から見た飼い主さんは、「こんなに動いていると思わなかった」と呟くほど、あちらこちらへ動いてはアピールをして…と、とっても忙しそうな大福くん。それもひとえに大好きなご主人様と一緒に寝たいがゆえ。愛犬のこんな姿を見ると愛おしさが倍増です…！

お互いの温もりで…幸せなひととき

やっとポジションが決まったその場所は、もちろん飼い主さんの腕の上。ちょこんと顔を乗せて手足を投げ出す寝姿は安心そのもの。お互いの温もりで安眠効果ばっちりです。

ときに顔の上に乗ってくるため息苦しくて目が覚めることもあるようですが、それもまたご愛敬。何より毎日一緒に眠れることが幸せだといいます。わんこの愛情表現はさまざまですが、ド直球な愛を注がれるなんて羨ましい限りですね♡

この投稿には「なぁんて可愛いの」「ピトピト♡」「いいなー！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「cream_daifukusan」には、大福くんのチャーミングな姿が多数投稿されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cream_daifukusan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております