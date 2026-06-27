ベルナルド・シウバの退団を受け、新たなMFを探すマンチェスター・シティ。ターゲットはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンで、『The Athletic』によると、1億1600万ポンドの移籍金を支払うことで合意に達したようだ。



事前報道ではフォレストはアレクサンデル・イサクがリヴァプールに移籍した際に発生した英国記録となる1億2500万ポンド越えの移籍金を求めているといわれていたが、その金額には届きそうにない。





アンダーソンはイングランド代表の中心人物である23歳で、プレミアリーグで高い評価を受けているMFだ。そんなシティだが、今夏の移籍市場ではアンダーソンに続いて2人目のMFの獲得に取り組んでいるようだ。サッカージャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、ターゲットはリーグ1のリールでプレイするアイユーブ・ブアディ。モロッコ代表の18歳で、W杯のグループステージ初戦ブラジル戦で素晴らしいパフォーマンスを披露し、世界を驚かせた。シティはブアディを高く評価しており、すでに交渉をスタートさせたようだ。データサイト『transfermarkt』が独自に定める市場価値は5000万ユーロ、日本円にして約92億円となっている。