女優の蒼井優（40）が27日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。人気俳優のおちゃめな一面を明かした。

この日はNetflixシリーズ「ガス人間」で共演した俳優・小栗旬と同作監督・片山慎三氏とともにゲスト出演。同作にも出演しているMCの広瀬すずから「今回、皆さんの新たに知った一面みたいなのとかありますか？」と話題を振られた。

「旬くんがすずちゃんと3人で車に乗ってるみたいなシーン。まだたぶんすずちゃんと…（初めまして）でしょ？現場で」と切りだした蒼井。「みんなの兄貴みたいな感じなのに、すずちゃんに対して“広瀬さん”」だったと振り返った。

撮影中にアクシデントがあり小栗がとっさに「“すずちゃん！”って言っちゃって。今まで“広瀬さん”ってずっと呼んでたのに」と回想。「心の中ではずっと“すずちゃん”って呼んでたんだなと思って。もうそれがいとおしくてしょうがなくて。最初から“すずちゃん”って呼べそうなのに」とちゃかしながら笑いを誘っていた。

小栗は「知ってもいない人は基本的に“さん”付けで」呼んでいるとし「たぶん現場で“すずちゃん”って呼んだことはない」と弁明。「プライベートで食事とかしてる中で、ちょっと呼んでみよって呼び始めてからは」と少しずつ仲を縮めたと明かした。