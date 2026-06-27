昨年に続き、ブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシック・Ｇ１を目標にしているフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の今後の予定について、管理する矢作芳人調教師が６月２７日、函館競馬場で取材に応じた。

同馬は２１日に更新された矢作厩舎の公式ＳＮＳ「Ｘ」で、ジョッキークラブゴールドＣ・Ｇ１（９月１８日、ベルモントパーク競馬場）からＢＣクラシック（１０月３１日、キーンランド競馬場）のローテーションが発表されていた。現在は放牧中で、矢作調教師は「牧場から、常に報告は受けています。（レースから）逆算して、１か月前に戻す予定です。そこがひとつの課題。暑い時期ですし。９月７日か９日のフライトで（アメリカに）飛びます」とプランを明かした。

指揮官が課題に挙げるのは、現地での状態の維持だ。サウジＣを勝って挑んだドバイワールドＣは、昨年が３着、今年は２着と悔しい結果になった。「ジョッキークラブゴールドＣから、ＢＣまでの間が６週間ある。サウジからドバイで負けているので。現地で状態を維持するのが難しいのが課題です」と思案する。

だが、そこは“世界のＹＡＨＡＧＩ”の行動力が武器になる。「８月にフランスでセリがあるんだけど、そこからニューヨークへ。世界一周だね。坂路で調教できる施設もあるので、どこでやるか見てくるよ」と現地を訪れ、ベルモント競馬場や周りの施設を視察する計画を持っている。

この秋も様々な選択肢や、世界各地からのオファーがあったなかで、オーナーとの合意の上でアメリカ遠征を決めた。「どれも値打ちがあるなかで、一番アメリカのオファーが素晴らしかったのは確かです」。今年は秋の始動戦を国内ではなく、米国で迎える。

そして、フォーエバーヤングの引退までに芝のレースを使うかどうかに関しては「私もオーナーも、芝を使う夢は持っていますよ」とトレーナーほほ笑んだ。まずは本気の仕上げで、ベストパフォーマンスを引き出し、ＢＣクラシック連覇の金字塔を打ち立てる。