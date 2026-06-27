ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > オリックスが27、28日の楽天戦でベネズエラ地震義援金の募金箱を設置 オリックスが27、28日の楽天戦でベネズエラ地震義援金の募金箱を設置 オリックスが27、28日の楽天戦でベネズエラ地震義援金の募金箱を設置 2026年6月27日 16時44分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 オリックスは27、28日にほっともっと神戸で行われる楽天戦で、24日に発生したベネズエラ地震義援金の募金箱を設置することを発表した。 設置場所は7番ゲートインフォメーションと外野ライト側ファンクラブ受付で、受付時間はいずれも開門から7回裏まで。 チームにはエスピノーザ、マチャドと二人のベネズエラ出身者が在籍している。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 落合博満氏 「誰が漏らしたか知ってる」WBCで漏れた極秘情報 落合博満氏 守備がうまいと思った選手一人だけ即答「超一流だったよ」 落合博満氏 今まで見た高校球児で一番凄かった選手「プロに来てからは、ちょっと残念」 オリックス・田嶋大樹 決意の再出発も2回途中6失点KO 投球ごとに雄叫びも5四死球と乱れる