オリックスは27、28日にほっともっと神戸で行われる楽天戦で、24日に発生したベネズエラ地震義援金の募金箱を設置することを発表した。

設置場所は7番ゲートインフォメーションと外野ライト側ファンクラブ受付で、受付時間はいずれも開門から7回裏まで。

チームにはエスピノーザ、マチャドと二人のベネズエラ出身者が在籍している。