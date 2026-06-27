サッカーＪＦＬのアスルクラロ沼津・中山雅史クラブ・リレーションズ・オフィサー（５８、ＣＲＯ）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたイベント「第２回 ユニクロ イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）、２００８年北京五輪男子４×１００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾氏（４６）とともに参加した。

中山氏はサッカー北中米Ｗ杯で日本代表の指揮を執っている森保一監督（５７）とは、１９９３年に「ドーハの悲劇」を経験するなどともにプレーした経験を持っている。決勝トーナメントに進んだ指揮官の手腕について「日本代表を８年間率いて、その集大成としていまワールドカップを戦っている。その選手に与える影響力、選手からの信頼はより絶大なものになっている。チームのために、日本のためにというのをしっかりつくり上げている」と絶賛した。

さらには「全員が、今自分がチームのために何をすべきなのか、何ができるのかを考えながら行動するように、それぞれ悔しい気持ちは出ている選手、出ていない選手であると思うけど、それでもチームのためにと団結できるように、つくり上げてきたかなというのを見るとすごいなと思う」と続け、「気配りの人。代表の選手がケガしたら、その選手が所属しているチームに行き『申し訳なかった』と。そういうこともする男。次に監督をする人はすごく大変だと思う。本当に気配りの人」と明かした。

優勝を目標に掲げる日本代表へ向けては「本当に僕らの代表として活躍してますから、そこでとにかく上の景色を僕らに見せてもらいたいなと思いますね。選手も優勝を目標にしていると掲げていますから、そこに少しでも近づいてもらいたい。そこへ向けた熱い戦いを見せてくれたらうれしい。世界中の人を熱狂させてくれている。日本のサッカーを世界に知らしめてほしい。今回は最高に熟成されているんじゃないかなと思う」とエールを送っていた。