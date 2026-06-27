北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が２７日に自身のＳＮＳを更新。“Ｍｙ ｍｅｎｔｏｒ”と明かした選手との熱い２ショットを披露した。

日本時間２６日の試合では日本がスウェーデンと１―１で引き分け、１次リーグＦ組を１勝２分けの勝ち点５とし、２位での決勝トーナメント進出を決めた。３９歳の長友は後半３０分に途中出場し、真っ白のヘアバンドを巻いてピッチに立ち、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。

インスタグラムに「Ｍｙ ｍｅｎｔｏｒ」とつづると、「＃吉田麻也 ＃南野拓実」とハッシュタグを添え、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也と南野拓実と抱擁する様子や満面の笑みで肩を組む２ショットなどをアップした。

この投稿にはファンから「５度目の舞台でプレーする姿、感動しました！」「努力の賜物ですよね」「長友選手見てると努力は必ず報われると実感出来ます！かっこ良かったです」「気合いの鉢巻き 最高」「魂を感じました」「最高の笑顔とすべてを物語る熱いハグ」「唯一無二の存在！感動をありがとうございました！次のステージでもチームを奮い立たせてください！」などのコメントが寄せられている。