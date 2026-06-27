【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を破ったオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。（世界ランキングは１１日時点）

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【ナッシュビル（米テネシー州）＝星聡】１次リーグ突破を決めた日本は２６日、拠点のナッシュビルでブラジル戦に向けたトレーニングをスタートさせた。多く選手が回復を優先させてホテルで調整。スウェーデン戦で出場機会のなかった９人が、ピッチでの全体練習に参加した。

トレーニングでキレのある動きを見せていた塩貝（ウォルフスブルク）は、「ここにいるメンバーは悔しい思いをしている選手が多いと思う。僕たちが主役になるという気持ちでやっているし、絶対にサブのメンバーが必要になる時も来る」と語る。

日本は１次リーグで、２３人のフィールドプレーヤーのうち２２人が出場。途中出場の選手の活躍も目立っており、オランダ戦は小川（ＮＥＣナイメヘン）のヘディングシュートが土壇場での同点劇をもたらし、スウェーデン戦は緊急出場した谷口（シントトロイデン）が最終ラインを統率。３９歳の長友（Ｆ東京）が今大会初出場を果たしてムードも盛り上がった。塩貝は「誰が出てもいい状態。本当にチームとして力があると思う」と納得の表情を見せる。

日本は決勝トーナメントで勝利したことがなく、今回が５度目の挑戦となる。今大会は１試合の出場にとどまっている塩貝は「うまくいかなくなってきた時が、僕たちの出番だと思う。ここから必要な時に点を取ればいい」と目をぎらつかせた。

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初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保（レアル・ソシエダード）は２６日、別メニューで調整。ランニングやボールを使った軽いトレーニングを行った。