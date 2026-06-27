ジェルミーペタリーの夏コレクション第二弾が登場！大人可愛い旬ネイルを楽しもう

夏のおしゃれをもっと楽しみたい方に注目のニュース♡貼ってライトで硬化するだけでサロンクオリティのネイルが完成する「ジェルミーペタリー」から、夏コレクション第二弾が登場します。朝焼けをイメージした幻想的なデザインや、大人可愛いチェリーモチーフなど、夏の指先を華やかに彩る全4デザインをラインアップ。セルフネイル初心者でも気軽に楽しめる、注目の新作コレクションをご紹介します。

夏気分を高める新作4デザイン

陽射しがまぶしくなる季節にぴったりな「ジェルミーペタリー」夏コレクション第二弾では、個性豊かな4つのデザインが登場します。

「32.モーニングヘイズ」は1,980円（税込）。朝焼けを思わせる繊細なグラデーションに、細かなラメがきらめく幻想的なデザインです。

「33.ギンガムメイド」は2,090円（税込）。赤いギンガムチェックと透け感のあるピンクを組み合わせた、ファッション性の高いデザインが魅力です。

「34.マーブルグレーズ」は2,090円（税込）。奥行き感のあるマーブル模様が特徴で、カジュアルさと上品さを両立した大人向けのデザインです。

「35.チェリーホリック」は1,980円（税込）。赤ラメが輝くチェリーモチーフとローズピンクを組み合わせた、大人可愛い雰囲気を楽しめます。

ハンドタイプはシール30枚入り、フットタイプはシール29枚入り。全商品にやすりとウッドスティックが付属しています。

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貼るだけでサロン級の仕上がり

ジェルミーペタリーは、おうちで本格的なジェルネイルを楽しめる「ジェルミーワン」から誕生した硬化タイプのジェルネイルシールです。

魅力は、リアルジェルネイル成分を70％配合していること。柔らかなシールが爪にぴったりフィットし、自然なツヤ感とぷっくりとした仕上がりを叶えます。

使用方法も簡単です。爪のサイズに合うシールを選び、貼り付けて余分な部分をカット。その後、ジェルネイル用ライトで30秒～60秒ほど硬化するだけで完成します。

さらに、水仕事にも強く、ツヤ感をキープしたまま約2週間長持ちします。

※個人差があります

※参考波長：365～400nm

一緒に使いたいおすすめアイテム

より美しい仕上がりを目指すなら、関連アイテムもチェックしてみてください。「ジェルミー ミラーライト」は3,520円（税込）。鏡の反射によってムラなく硬化できる便利なライトです。

「ジェルミー クリスタルトップジェル」は12mL入りで1,650円（税込）。ぷっくりとしたツヤ感をさらに高め、ワンランク上の仕上がりへ導きます。

「ジェルミーリペアオイル」は13mL入りで1,430円（税込）。ジェルネイルによる乾燥ダメージをケアしながら、ジェルミーペタリーをオフする際にも活躍します。

この夏は指先からおしゃれを楽しんで

貼るだけで簡単にサロン級のジェルネイルが楽しめるジェルミーペタリー。今回登場する夏コレクション第二弾は、トレンド感と上品さを兼ね備えた魅力的なデザインが揃っています。

忙しくてネイルサロンに行けない方や、セルフネイルをもっと楽しみたい方にもぴったり♪

お気に入りのデザインを見つけて、夏のファッションに映える華やかな指先を楽しんでみてはいかがでしょうか。