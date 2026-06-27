堀ちえみ、堀越高校時代の“貴重ショット”公開「めっちゃかわいい」「若いですね〜」
歌手でタレントの堀ちえみ（59）が25日、自身のインスタグラムを更新。母校・堀越高等学校にライブツアーのチラシが掲示されたことを報告するとともに、高校時代の貴重な写真を公開した。初々しい制服姿に、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃかわいい」堀越高校時代の“貴重ショット”を公開した堀ちえみ
スタッフが更新した投稿では、「この度、堀ちえみの母校である堀越高等学校様に、堀ちえみライブツアー『59だョ！全員WA・ショイ！』のチラシをお貼りいただきました」と報告。サイン入りのチラシが学校の掲示板に掲示されたといい、「お近くにいらっしゃった際は是非ご覧ください」と呼びかけた。
投稿では、掲示されたチラシの様子に加え、「当時のお写真です」と在籍時の貴重な写真も公開。夏服姿で笑顔を見せる初々しい姿に、多くのファンが当時を懐かしんだ。
コメント欄には、「めっちゃかわいい」「本当デビュー当時から、可愛いかったです」「若いですね〜」「この写真のちえみちゃんに 10代の頃 ずっと憧れてましたー！」「私が人生で初めて大好きになったアイドルです！」「懐かしいですね。当時の夏服」「私も当時憧れだった堀越高校見に行ってみたいな〜」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「めっちゃかわいい」堀越高校時代の“貴重ショット”を公開した堀ちえみ
スタッフが更新した投稿では、「この度、堀ちえみの母校である堀越高等学校様に、堀ちえみライブツアー『59だョ！全員WA・ショイ！』のチラシをお貼りいただきました」と報告。サイン入りのチラシが学校の掲示板に掲示されたといい、「お近くにいらっしゃった際は是非ご覧ください」と呼びかけた。
コメント欄には、「めっちゃかわいい」「本当デビュー当時から、可愛いかったです」「若いですね〜」「この写真のちえみちゃんに 10代の頃 ずっと憧れてましたー！」「私が人生で初めて大好きになったアイドルです！」「懐かしいですね。当時の夏服」「私も当時憧れだった堀越高校見に行ってみたいな〜」など、さまざまな声が寄せられている。