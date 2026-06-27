お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が27日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。生死をさまよった経験を思い返した。

2020年、あいはらは間質性肺炎で緊急入院。容態が急変し、「集中治療室（ICU）に7日間いた」と復帰後のラジオ番組で報告していた。当時について、「酸素がどんどん下がっていくんです。（医師に）“管を入れていいですか？”って聞かれて、俺は何のことか分からんから“全然いいですよ”って」とやりとりしたことは覚えていた。だが、その後意識を失い、「起きたときは管まみれ」だったという。

「3日経ってたらしいですわ」とあいはら。「3日間意識なし。最後に一か八かっていうので、ドン！とある薬を入れていただいて生還した」と告白した。ただ、「普通はゆっくり元気になるやん？俺は帰ってすぐに仕事してた」と復調は早かったという。

意識が戻った際、自身は「寝てただけ」のため深刻な状況だった実感はなし。妻と取り急ぎつながった電話で「ボケのつもりで“愛してるで〜”って言うたら、看護師さんみんな泣いてた」と苦笑い。妻も「大泣きでした」と明かし、「コイツもう、オーバーリアクションやなあ、と思った」と、周囲の感動にひとり不思議な思いをしていたようだ。

その後、24年に再び入院。「急性肝炎と間質性肺炎が重なって。肝炎やから体も顔も真っ黄色になった」といい、「ラジオで“俺、顔黄色ない？”って聞いたら、イジッてええと思ったみたいで“バナナみたいですよ”って。“誰がバナナや！”言うた次の日に即入院になった」と振り返った。

その際も退院後すぐに復帰したため「同情を集めへんのよ」とぼやいたが、「日々の健康には気をつけてるわ」としみじみ話していた。